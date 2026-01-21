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Utgått
Laddningsbart litiumjonbatteri
Precisionskam med 12 längdinställningar
Kan användas på våt och torr hud
Batteriindikator
Philips OneBlade har utformats för att styla håret i ansiktet och trimma håret på kroppen. Den stylar och klipper alla hårlängder. Den ger en enkel och behaglig rakning tack vare en glidbeläggning och rundade ändar. Och med en skärenhet som rör sig 200 gånger per sekund är den effektiv även på längre hårstrån.
Trimma till önskad stubblängd. Philips OneBlade levereras med en precisionskam med 12 längder som du kan använda för att skapa olika stilar, från eftermiddagsstubb till ett längre skägg.
Få exakta linjer med det dubbelsidiga bladet som gör att du kan se varje hårstrå du klipper.
Utmärkelser
4.3
av 5
1900
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Dimche
21/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
OneBlade, helt enkelt bäst
Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp
Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp
tarek 0..0
09/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
......
Det är jättebra.........................................................................................................
Fördelar
Lätt att använda och snabb rakning
Nackdelar
Finns inte
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp
Tomastz
03/03/2025
Sverige
Tomastz
Oneblad 360 Philips är bra kostade 813kr på tech inn
Fördelar
Bra trimmer
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
För att få den bästa rakningen. Baserat på två rakningar per vecka. Resultaten kan variera.