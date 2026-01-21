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Utgått
1 x 360-rakblad för ansiktet
1 x Original-rakblad för kroppen
Kan användas på våt och torr hud
Precisionskam med 14 längdinställningar
Philips OneBlade har en revolutionerande teknik utformad för skäggtrimning. Den kan raka oavsett skägglängd. Det dubbla skyddssystemet har en glidande beläggning med rundade kanter runt skärelementen. Samtidigt har raktekniken en snabb skärenhet (12 000 gånger per minut) så den är effektiv – även på längre skäggstrån.
Det innovativa 360-rakbladet är mer flexibelt för att bibehålla konstant hudkontakt och kontroll. Trimma och raka med färre drag och mer komfort (jämfört med föregångaren QP210).
Trimma skägget till en jämn längd med den medföljande justerbara precisionskammen. Ställ in en av de 14 låsta längdinställningarna för att få allt från eftermiddagsstubb till ett längre skägg.
4.3
av 5
1900
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Dimche
21/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
OneBlade, helt enkelt bäst
Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp
Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp
tarek 0..0
09/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
......
Det är jättebra.........................................................................................................
Fördelar
Lätt att använda och snabb rakning
Nackdelar
Finns inte
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp
Tomastz
03/03/2025
Sverige
Tomastz
Oneblad 360 Philips är bra kostade 813kr på tech inn
Fördelar
Bra trimmer
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Jämfört med tidigare modell vid rakning
För att få den bästa rakningen. Baserat på två rakningar per vecka. Resultaten kan variera.