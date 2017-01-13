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  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
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  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
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  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren

Utgått

arcitecElektrisk rakapparat

RQ1050/18

4.1
| (55) Recensioner

1 utmärkelse

Den bästa rakapparaten från världsledaren
För män som vill ha det bästa. I Philips arcitec elektriska rakapparat RQ1050 kombineras Flex & Pivot Action med trespåriga rakhuvuden för en perfekt nära rakning, även på halsen.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Perfekt nära, även på halsen

Den bästa rakapparaten från världsledaren

Flex & Pivot Action följer alla konturer

Flex & Pivot Action följer alla konturer

Tre huvuden som rör sig oberoende av varandra i ett skärhuvud som roterar åt alla håll. Den unika kombinationen garanterar fullständig hudkontakt på svåråtkomliga ställen för att fånga upp även de svåraste hårstråna på halsen.

Trespåriga rakhuvuden med 50 % större rakyta

Trespåriga rakhuvuden med 50 % större rakyta

De tre rakningsspåren i de trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga, enkelspåriga roterande rakhuvuden.

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-612375

Recensioner

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4.1

av 5

55

Recensioner

13/01/2017

Norge

Norge

Den beste maskinen jeg har hatt - fra 1960-årene og til 2017!

Jeg har hatt maskinen noen år nå, og er i ferd med å skifte skjærehoder ennå en gang. Fortsatt er maskinen topp når det gjelder batteri-varighet og oppladingstid. Den er meget brukervennlig, og klarer alle de oppgavene man med rimelighet kan gi en barbermaskin. Hårtrimmeren er til og med brukbar til å kutte hår i ørene! I årenes løp har jeg hatt flere maskiner. Fra min første Philips på 1960-tallet og oppover. Jeg har hatt Wilfa og Braun, men vender stadig tilbake til Philips. Min RQ 1050/16 er den beste maskinen jeg har hatt, og jeg forstår egentlig ikke hvordan den kunne vært laget bedre!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1050 Elektrisk barbermaskin

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1050 Elektrisk barbermaskin

01/09/2025

United Kingdom

United Kingdom

Phillips artic shaver

The charger wire was hard not rubbery so it has now cracked all over the wire all brittle, need to get a new charger cable, other wise the machine has worked well over 6 years

Fördelar

Very reliable still working after a long time, better than the blade as the machine does not cut uoi

Nackdelar

The cleaning of the head leaves the London water marks on the blade casing

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1050/17 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1050/17 Electric shaver

31/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Better than wet!

I have tried for years to get a shave as close as a wet shave from an electric/battery device. Until I bought this one I never thought it to be possible, now I know better. This shaver is quiet, comfortable to use and achieves excellent results in wet or dry modes. I prefer dry mode, it's more convenient. This truly is the best shaver I have ever owned. Well done Philips !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1050/18 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1050/18 Electric shaver

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 