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Utgått
RQ1050/18
Tre huvuden som rör sig oberoende av varandra i ett skärhuvud som roterar åt alla håll. Den unika kombinationen garanterar fullständig hudkontakt på svåråtkomliga ställen för att fånga upp även de svåraste hårstråna på halsen.
De tre rakningsspåren i de trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga, enkelspåriga roterande rakhuvuden.
Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.
Utmärkelser
4.1
av 5
55
Recensioner
R071
13/01/2017
Norge
Den beste maskinen jeg har hatt - fra 1960-årene og til 2017!
Jeg har hatt maskinen noen år nå, og er i ferd med å skifte skjærehoder ennå en gang. Fortsatt er maskinen topp når det gjelder batteri-varighet og oppladingstid. Den er meget brukervennlig, og klarer alle de oppgavene man med rimelighet kan gi en barbermaskin. Hårtrimmeren er til og med brukbar til å kutte hår i ørene! I årenes løp har jeg hatt flere maskiner. Fra min første Philips på 1960-tallet og oppover. Jeg har hatt Wilfa og Braun, men vender stadig tilbake til Philips. Min RQ 1050/16 er den beste maskinen jeg har hatt, og jeg forstår egentlig ikke hvordan den kunne vært laget bedre!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1050 Elektrisk barbermaskin
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1050 Elektrisk barbermaskin
Naranp
01/09/2025
United Kingdom
Phillips artic shaver
The charger wire was hard not rubbery so it has now cracked all over the wire all brittle, need to get a new charger cable, other wise the machine has worked well over 6 years
Fördelar
Very reliable still working after a long time, better than the blade as the machine does not cut uoi
Nackdelar
The cleaning of the head leaves the London water marks on the blade casing
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1050/17 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1050/17 Electric shaver
Paul167
31/03/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
Better than wet!
I have tried for years to get a shave as close as a wet shave from an electric/battery device. Until I bought this one I never thought it to be possible, now I know better. This shaver is quiet, comfortable to use and achieves excellent results in wet or dry modes. I prefer dry mode, it's more convenient. This truly is the best shaver I have ever owned. Well done Philips !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1050/18 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1050/18 Electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.