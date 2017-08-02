Hei, Takk for din anmeldelse av din elektriske barbermaskin. Det er flott å høre at du er fornøyd med produktet ditt, vi er glade for at du som kunde er tilfreds. Om du noensinne behøver hjelp, vennligst kontakt vår kundetjeneste på nummer 22 97 19 50. Vi er også tilgjengelig via sosiale medier som Facebook og Twitter. Vi ønsker deg en riktig god dag.