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  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren

Utgått

arcitecElektrisk rakapparat

RQ1060/20

3.9
| (17) Recensioner

1 utmärkelse

Den bästa rakapparaten från världsledaren
För män som vill ha det bästa. I Philips arcitec elektriska rakapparat RQ1060 kombineras Flex & Pivot Action med trespåriga rakhuvuden för en perfekt nära rakning, även på halsen.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Perfekt nära, även på halsen

Den bästa rakapparaten från världsledaren

  • Med spegelskärm

Flex & Pivot Action följer alla konturer

Flex & Pivot Action följer alla konturer

Tre huvuden som rör sig oberoende av varandra i ett skärhuvud som roterar åt alla håll. Den unika kombinationen garanterar fullständig hudkontakt på svåråtkomliga ställen för att fånga upp även de svåraste hårstråna på halsen.

Trespåriga rakhuvuden med 50 % större rakyta

Trespåriga rakhuvuden med 50 % större rakyta

De tre rakningsspåren i de trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga, enkelspåriga roterande rakhuvuden.

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-612375

Recensioner

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3.9

av 5

17

Recensioner

2

02/08/2017

Norge

Norge

Svært god maskin

Svært god for kraftig skjeggvekst! Pålitelig. Ingen stopp eller tekniske feil. Lader raskt. Varer lange!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

03/01/2017

Norge

Norge

fantastisk maskin

Fikk som gave for flere år siden veldig veldig fornøgd. berbere hverdag lade en gang i måned. tusen takk PHILIPS, stolt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

26/07/2015

Danmark

Danmark

Perfect, intet mindre.

Det er den bedste Shaver Jeg har ejet, igennem snart 50-55 år. Ligger godt til mine (gigt) Fingre. Skærene har holdt i 27/28 mdr. Så nu er det tid at udskifte til Sæt nr: 3. Købte min RQ1060 i November 2010. Hurtig Opladning og holder længe på en Opladning. Min første Philips købte Jeg i MEXICO ( Maracaibo) 1970.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1060/20 Elektrisk shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1060/20 Elektrisk shaver

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 