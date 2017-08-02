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Utgått
RQ1060/20
Med spegelskärm
Tre huvuden som rör sig oberoende av varandra i ett skärhuvud som roterar åt alla håll. Den unika kombinationen garanterar fullständig hudkontakt på svåråtkomliga ställen för att fånga upp även de svåraste hårstråna på halsen.
De tre rakningsspåren i de trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga, enkelspåriga roterande rakhuvuden.
Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.
Utmärkelser
3.9
av 5
17
Recensioner
StigEve
02/08/2017
Norge
Svært god maskin
Svært god for kraftig skjeggvekst! Pålitelig. Ingen stopp eller tekniske feil. Lader raskt. Varer lange!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Mead
03/01/2017
Norge
fantastisk maskin
Fikk som gave for flere år siden veldig veldig fornøgd. berbere hverdag lade en gang i måned. tusen takk PHILIPS, stolt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Erik70
26/07/2015
Danmark
Perfect, intet mindre.
Det er den bedste Shaver Jeg har ejet, igennem snart 50-55 år. Ligger godt til mine (gigt) Fingre. Skærene har holdt i 27/28 mdr. Så nu er det tid at udskifte til Sæt nr: 3. Købte min RQ1060 i November 2010. Hurtig Opladning og holder længe på en Opladning. Min første Philips købte Jeg i MEXICO ( Maracaibo) 1970.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1060/20 Elektrisk shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1060/20 Elektrisk shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.