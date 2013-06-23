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Utgått
RQ1085/22
Med Jet Clean-system
Tre huvuden som rör sig oberoende av varandra i ett skärhuvud som roterar åt alla håll. Den unika kombinationen garanterar fullständig hudkontakt på svåråtkomliga ställen för att fånga upp även de svåraste hårstråna på halsen.
De tre rakningsspåren i de trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga, enkelspåriga roterande rakhuvuden.
Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.
Utmärkelser
3.7
av 5
7
Recensioner
Niek82
23/06/2013
Nederland
Klantvriendelijk in gebruik
Mooi design,uitstekend beeld.Beter dan in het verleden is de TV makkelijk te bedienen.Wij zijn er zeer tevreden over.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat
dite28480
09/10/2011
France
5/5, je suis satisfait à 100%
je le trouve silencieux par rapport à mes anciens rasoirs bonne prise en main facilité et simplicité pour le nettoyage esthétique les têtes permettent un rasage précis
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
chb71
07/01/2011
France
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.