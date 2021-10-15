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  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
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  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren

Utgått

arcitecElektrisk rakapparat

RQ1095/21

4
| (66) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Den bästa rakapparaten från världsledaren
För män som vill ha det bästa. I arcitec kombineras Flex & Pivot Action med trespåriga rakhuvuden för en perfekt nära rakning, till och med på halsen.
Visa alla fördelar

Perfekt nära, även på halsen

Den bästa rakapparaten från världsledaren

  • Med Jet Clean-system

  • Med teckenfönster

Flex & Pivot Action följer alla konturer

Flex & Pivot Action följer alla konturer

Tre huvuden som rör sig oberoende av varandra i ett skärhuvud som roterar åt alla håll. Den unika kombinationen garanterar fullständig hudkontakt på svåråtkomliga ställen för att fånga upp även de svåraste hårstråna på halsen.

Trespåriga rakhuvuden med 50 % större rakyta

Trespåriga rakhuvuden med 50 % större rakyta

De tre rakningsspåren i de trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga, enkelspåriga roterande rakhuvuden.

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Systemet med dubbla blad lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-612375

Recensioner

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4.0

av 5

66

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

15/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent shaver

Had no problem at all. I cannot purchase spare part after 14 years of use Now purchased 7000 series to replace this item

Fördelar

Always a good shave

Nackdelar

Cannot obtain spares after 12 years

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1095/21 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1095/21 Electric shaver

07/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Buy the best It will give years of great shaving

This has been a great, reliable purchase which is still giving excellent service and i would not hesitate to recommend it.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1095/22 Electric shaver

18/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

Best Philishave ever

I have had Philishaves since I started shaving at 16, I am now 61. This is by far the best ever , so easy to use, even easier to clean, it has a detatchable head so using the sideburn trimmer is even easier. Cant recommend it enough

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1095/22 Electric shaver

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