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Utgått
Med Jet Clean-system
Med teckenfönster
Tre huvuden som rör sig oberoende av varandra i ett skärhuvud som roterar åt alla håll. Den unika kombinationen garanterar fullständig hudkontakt på svåråtkomliga ställen för att fånga upp även de svåraste hårstråna på halsen.
De tre rakningsspåren i de trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga, enkelspåriga roterande rakhuvuden.
Systemet med dubbla blad lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.
Utmärkelser
4.0
av 5
66
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
EVCar
15/10/2021
United Kingdom
Excellent shaver
Had no problem at all. I cannot purchase spare part after 14 years of use Now purchased 7000 series to replace this item
Fördelar
Always a good shave
Nackdelar
Cannot obtain spares after 12 years
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Sinky
07/06/2016
United Kingdom
Buy the best It will give years of great shaving
This has been a great, reliable purchase which is still giving excellent service and i would not hesitate to recommend it.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Philip61
18/05/2014
United Kingdom
Best Philishave ever
I have had Philishaves since I started shaving at 16, I am now 61. This is by far the best ever , so easy to use, even easier to clean, it has a detatchable head so using the sideburn trimmer is even easier. Cant recommend it enough
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1095/22 Electric shaver