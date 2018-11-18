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Utgått

Skärhuvud

RQ10/40

3.8
| (52) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
Hudnära rakning
Varje år färdas dina rakblad en sträcka som motsvarar Mount Everests höjd … 10 gånger! Efter ett sådant träningspass kan även de bästa material förlora sin skärpa. Bibehåll din rakapparats topprestanda – byt rakhuvud vartannat år.
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Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

Hudnära rakning

  • Har utgått ur sortimentet

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Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.

Precisionsklippsystem

Precisionsklippsystem

Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.

Trespåriga rakhuvuden med 50 % större rakyta

Trespåriga rakhuvuden med 50 % större rakyta

De tre rakningsspåren i de trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga, enkelspåriga roterande rakhuvuden.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

52

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

18/11/2018

France

France

Le meilleur

Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ10 Shaving unit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ10 Shaving unit

02/12/2013

België

België

Doet wat het moet doen.

Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ10/50 scheerhoofden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ10/50 scheerhoofden

02/12/2013

België

België

prima

excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ10/50 scheerhoofden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ10/50 scheerhoofden

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