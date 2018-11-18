Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Har utgått ur sortimentet
Köp SH70 i stället
Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
De tre rakningsspåren i de trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga, enkelspåriga roterande rakhuvuden.
3.8
av 5
52
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Berny2001
18/11/2018
France
Le meilleur
Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ10 Shaving unit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ10 Shaving unit
Pat2251
02/12/2013
België
Doet wat het moet doen.
Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ10/50 scheerhoofden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ10/50 scheerhoofden
scheerzeep
02/12/2013
België
prima
excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ10/50 scheerhoofden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ10/50 scheerhoofden