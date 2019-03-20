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  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning

Utgått

Skärhuvud

RQ11/51

3.7
| (73) Recensioner
Hudnära rakning
Varje år färdas dina rakblad en sträcka som motsvarar Mount Everests höjd... 49 gånger! Efter ett sådant träningspass kan även de bästa material förlora sin skärpa. Bibehåll din rakapparats topprestanda – byt rakhuvud vartannat år.
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Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

Hudnära rakning

  • Senso Touch 2D

Extra rakhuvud för SensoTouch 2D-rakapparater

Extra rakhuvud för SensoTouch 2D-rakapparater

De extra RQ11-rakhuvudena är kompatibla med SensoTouch 2D-rakapparater (RQ11xx).

GyroFlex 2D-systemet följer enkelt varje kurva

GyroFlex 2D-systemet följer enkelt varje kurva

Det konturföljande GyroFlex 2D-systemet justeras enkelt efter ansiktsformen, minimerar tryck och irritation och ger en hudnära rakning.

SensoTouch-rakapparater med Super Lift&Cut Action

SensoTouch-rakapparater med Super Lift&Cut Action

Systemet med dubbla blad som är inbyggt i vår elektriska rakapparat lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån för att ge en hudnära rakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

73

Recensioner

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Close shave

I received my order before the suggested delivery date which I was very pleased about. After having bought a cheaper replacement which was useless it was nice to be able to have have a shave that felt clean shaven. Really pleased I bought the replacement head from Phillips. Buy cheap buy twice. Never again.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

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