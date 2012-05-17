ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen

Utgått

SensoTouch 3Drakapparat för våt- och torrakning

RQ1280/17

4.3
| (419) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
Vår hittills mest avancerade rakning – rakapparaten SensoTouch 3D RQ1280 ger dig den ultimata rakningsupplevelsen. GyroFlex 3D-systemet följer varje kontur i ditt ansikte, och UltraTrack-rakhuvudena rakar av varje hårstrå med bara ett par drag.
Visa alla fördelar

med GyroFlex 3D-system

SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen

  • UltraTrack-huvuden

  • Inre trimmer

  • 60 min

Philips GyroFlex 3D-systemet följer smidigt ansiktsformen

Philips GyroFlex 3D-systemet följer smidigt ansiktsformen

Konturföljande GyroFlex 3D-huvuden följer smidigt ansiktsformen och minskar tryck och irritation på huden.

UltraTrack-huvudena fångar upp varje hårstrå med bara ett par drag

UltraTrack-huvudena fångar upp varje hårstrå med bara ett par drag

Få en hudnära rakning som minimerar hudirritation. Rakhuvudena har 3 specialspår: rännor för normalt hår, kanaler för långa hår eller hår som ligger platt, samt hål för den kortaste stubben.

SensoTouch-rakapparater med Super Lift&Cut Action

SensoTouch-rakapparater med Super Lift&Cut Action

Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån och ge en hudnära rakning.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.3

av 5

419

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

17/05/2012

Sverige

Sverige

Bra och smidig

Har kört Braun i alla år och har ganska kraftig skäggväxt. Bytte förra sommaren till Philps. Tycker att maskinen fungerar riktigt bra och framförallt så är det skönt att våtraka sig. Laddningarna håller riktigt länge. Ljudnivån och vibrationer är låg med denna teknik jämfört med Braun. Enda tvivelaktiga är att tvättvätskan dunstar då man inte behöver tvätta så ofta, om man våtrakar sig (man sköljer och lufttorkar av alla rakhuvuden efter varje rakning).

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Rakapparat för våt- och torrakning

19/11/2010

Sverige

Sverige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rakapparat för våt- och torrakning

27/08/2021

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent, very pleased with it, BUT ...

I am very pleased with the performance of this shaver and its reliability, BUT I am very annoyed and frustrated that I cannot now obtain original replacement shaver heads, as production of them has ceased and there are only some very poor copies available online. This means I either have to put up with these very poor quality heads, or buy a new, current model shaver at a cost of £200-£300+ for a unit of similar quality ! A prime example of built in obsolescence !!

Fördelar

Excellent performance and lovely to use, plus fast re-charging time.

Nackdelar

You can't now buy genuine Philips replacement shaver heads ...............

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet and dry electric shaver

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet and dry electric shaver

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.