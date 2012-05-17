Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
UltraTrack-huvuden
Inre trimmer
60 min
Konturföljande GyroFlex 3D-huvuden följer smidigt ansiktsformen och minskar tryck och irritation på huden.
Få en hudnära rakning som minimerar hudirritation. Rakhuvudena har 3 specialspår: rännor för normalt hår, kanaler för långa hår eller hår som ligger platt, samt hål för den kortaste stubben.
Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån och ge en hudnära rakning.
4.3
av 5
419
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Rakad
17/05/2012
Sverige
Bra och smidig
Har kört Braun i alla år och har ganska kraftig skäggväxt. Bytte förra sommaren till Philps. Tycker att maskinen fungerar riktigt bra och framförallt så är det skönt att våtraka sig. Laddningarna håller riktigt länge. Ljudnivån och vibrationer är låg med denna teknik jämfört med Braun. Enda tvivelaktiga är att tvättvätskan dunstar då man inte behöver tvätta så ofta, om man våtrakar sig (man sköljer och lufttorkar av alla rakhuvuden efter varje rakning).
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Rakapparat för våt- och torrakning
hamidrezabokharaei
19/11/2010
Sverige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Stillrocking
27/08/2021
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent, very pleased with it, BUT ...
I am very pleased with the performance of this shaver and its reliability, BUT I am very annoyed and frustrated that I cannot now obtain original replacement shaver heads, as production of them has ceased and there are only some very poor copies available online. This means I either have to put up with these very poor quality heads, or buy a new, current model shaver at a cost of £200-£300+ for a unit of similar quality ! A prime example of built in obsolescence !!
Fördelar
Excellent performance and lovely to use, plus fast re-charging time.
Nackdelar
You can't now buy genuine Philips replacement shaver heads ...............
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet and dry electric shaver
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet and dry electric shaver