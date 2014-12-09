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Ultimat rakningsupplevelse
Vår hittills mest avancerade rakning – rakapparaten Philips SensoTouch 3D RQ1285 ger dig den ultimata rakningsupplevelsen. GyroFlex 3D-systemet följer varje kontur i ditt ansikte och UltraTrack-rakhuvudena rakar av varje hårstrå med bara ett par drag.<br><br>Rekommenderad av Smartson testpiloterna (2010) & belönad med iF Product Desigt Award (2011) och red dot design award (2011).
UltraTrack och GyroFlex 3D
60 min. sladdlös anv./1 tim. laddning
Jet Clean-system
Vårt Jet Clean+-system rengör och smörjer bladen och laddar batteriet efter varje användningstillfälle. Systemet har tre olika rengöringsinställningar: automatisk för normalt bruk, eko för 40 % mindre energiförbrukning och intensiv för extra grundlig rengöring.
Konturföljande GyroFlex 3D-huvuden följer smidigt ansiktsformen och minskar tryck och irritation på huden.
Få en hudnära rakning som minimerar hudirritation. Rakhuvudena har 3 specialspår: rännor för normalt hår, kanaler för långa hår eller hår som ligger platt, samt hål för den kortaste stubben.
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4.4
av 5
33
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
niccolo
09/12/2014
Italia
E' all'altezza dell'aspettativa.
Buon prodotto, riesce bene a radere anche le zone più difficili.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
Rik69
09/10/2014
Italia
Davvero niente male!!
Dopo anni di uso di un altro eccellente rasoio philips a tre testine, ancora perfettamente funzionante, ho deciso di prendere questo (più per sfizio che per necessità). Vantaggi rispetto all'altro: rade meglio, irrita meno, ha il sistema di pulizia che funziona davvero (ed è anche divertente "prendersi cura" del rasoio", in un certo senso.. Sale, scende, fa la schiuma... una figata!! ahah#. Lascia la pelle davvero liscia anche passando la mano in contropelo!! Svantaggi: a parte che costa un botto, nonostante ora si trova a molto meno del prezzo qui esposto, direi che rispetto al vecchio rasoio ha la batteria che dura abbastanza di meno! è più che sufficiente, per carità, ma a fronte di un rasoio che mi durava un mese, questo dopo sole due settimane va ricaricato. Vero che il jetclean mentre lo pulisce pure lo ricarica... e quindi alla fine non è un problema, però ci si aspetta sempre di più, no? Altro difetto è che senza la base o il jetclean NON SI PUO' CARICARE! L'attacco di ricarica NON è il classico spinotto philips, ma è più piccolo. Perché? Non me lo so spiegare. Questo comporta una maggior scomodità in viaggio: devi portarti dietro anche la base di supporto #per viaggi più lunghi di 15 gg... quando servirà ricaricare#. Leggerissima e pieghevole, per carità. Ricapitolando: OTTIMO RASOIO!!! Fare la barba è davvero una goduria, che ti fa alzare al mattino con maggior piacere #è vero!! non è un'esagerazione# Il sistema di pulizia può essere anche superfluo e quindi si può spendere molto meno per avere tutto sommato la stessa cosa.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
James31
05/10/2014
España
Awesome
Beautiful and works very well, Jet Clean system is fantastic.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.