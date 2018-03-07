Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
RQ12/51
Hudnära rakning
Varje år färdas dina rakblad en sträcka som motsvarar Mount Everests höjd... 49 gånger! Efter ett sådant träningspass kan även de bästa material förlora sin skärpa. Bibehåll din rakapparats topprestanda – byt rakhuvud vartannat år.
SensoTouch 3D
Konturföljande GyroFlex 3D-huvuden följer smidigt ansiktsformen och minskar tryck och irritation på huden.
Få en hudnära rakning som minimerar hudirritation. Rakhuvudena har 3 specialspår: rännor för normalt hår, kanaler för långa hår eller hår som ligger platt, samt hål för den kortaste stubben.
Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån och ge en hudnära rakning.
2.8
av 5
336
Recensioner
BekirM
07/03/2018
Sverige
Bra produkt
Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ12/70 Skärhuvud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ12/70 Skärhuvud
Phille9000
21/04/2017
Sverige
Den bästa för max 1 år.
Är den bästa som jag har använt men håller för rakning i mitt fall 11-12 månader inte 24 mån.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud
Hasse
22/09/2016
Sverige
Snabbaste och renaste rakningen
Fantastiskt!! Den fångar alla strån och jag upplever den renaste rakningen på mycket länge. The best a man can get!
Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud
Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud