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Utgått

Philips FidelioHörlurar med mikrofon

S2WT/00

3.7
| (6) Recensioner

1 utmärkelse

Hi-Fi, förstklassig kvalitet
Philips Fidelio S2-hörlurar är precisionstillverkade för att ge naturligt och balanserat ljud, som avslöjar varje detalj så som artisten avsåg. Förbluffande ljud med lättviktigt men ändå hållbar formgivning för sann komfort och nöje under resan.
Visa alla fördelar

Var du än är!

Hi-Fi, förstklassig kvalitet

  • Högupplöst ljud

  • In-ear

  • Extra mjuka silikonsnäckor

  • Platt kabel

Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form

Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form

Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för musikälskaren. Fidelio-hörlurarna uppfyller de strikta standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst ljud. Oavsett om du lyssnar på en högupplöst musiksamling eller en mer traditionell musikkälla får du ut mer av musiken med de mjuka, höga frekvenserna hos Fidelio-hörlurarna.

Kraftfulla 13,5 mm-neodymhögtalarelement för enastående ljud

Kraftfulla 13,5 mm-neodymhögtalarelement för enastående ljud

Varje högtalarelement är noga utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 13,5 mm-elementen används kraftfulla neodymmagneter som ger djupt basljud, ett distinkt mellanregister och tydliga höga frekvenser.

Halvslutet bakre hölje för ljudbalans och fyllig bas

Det halvslutna bakre höljet ger tillsammans med de stora, förstklassiga elementen en fylligare bas och mindre ljudläckage. De främre tryckutjämningskanalerna ger ett mer detaljerat och balanserat ljud, vilket minskar ocklusionseffekten och ger en naturligare ljudupplevelse.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-961264

Recensioner

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3.7

av 5

6

Recensioner

4
2

15/04/2015

Danmark

Danmark

Fantastisk kvalitet!

Disse Fidelio S2 er perfekte! Det 90 graders vinklede mini-jack kombineret med "flat cord" fungerer fantastisk, jeg har ALDRIG oplevet at ledningen har fået viklet sig sammen. Designet er gennemført og man kan virkelig fornemme kvaliteten. Taget i betragtning af at produktets ear-speakers er fremstillet i en form for metal, er disse earphones virkelig lette! Fantastisk lyd, både i de lave toner, mellemliggende toner samt høje toner! Fidelio S2 er suveræn hvad end man lytter til; Hip-hop, Rock, Trance, House, - you name it!

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Den här recensionen skrevs för S2WT Headphones with mic

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02/07/2013

Deutschland

Deutschland

Atemberaubender Klang trifft auf zeitloses Design

Die In-Ear Kopfhörer sind in einem sehr schlichten, leuchtenden Klavierlack-Weiß gehalten. Das Gold setzt tolle Akzente. Dank dem Klavierlack gibt es aber keine lästigen Fingerabdrücke bzw. Kratzer auf den Kopfhörern. Bei dem Kabel handelt es sich um ein sogenanntes Flachbandkabel - Vorteil: Kabelgewirr wird reduziert bzw. komplett vermieden. Außen hat das Kabel die Farbe weiß, innen dagegen ist es leicht beige, was hervorragend zu den goldenen Akzenten passt. Insgesamt wirkt es dadurch noch hochwertiger. Der Klang ist sehr ausgewogen - von kräftigen Bässen, über klare Mitten, bis hin zu den klaren hohen Tönen. Besonders hervorheben möchte ich aber die hohen Töne! Es ist schwer zu beschreiben, aber die Musik ist wirklich besonders Glasklar! Hier zeigt sich die Stärke dieses InEar Systems. Von Pop, über Rock bis hin zu bekannten Musical-Titel habe ich alles getestet. Umgebungsgeräusche (egal ob im Zug, an einer befahrenen Straße, etc.) können den Musikgenuss nicht trüben, auch nicht bei kleiner Lautstärke. Allerdings stört es mich ein wenig, dass ich am integrierten Regler keine Möglichkeit habe die Lautstärke zu variieren. Ich kann das InEar System jedem empfehlen, der Wert auf klare Musikwiedergabe legt, aber keine Abstriche beim Design in Kauf nehmen will.

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28/06/2013

Deutschland

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Qualitativ hochwertiges Headset - excellenter Sound

Auf der Suche nach einem höherwertigen kabelgebunden Headset bin ich auf das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ gestoßen. Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Box mit Magnetverschluß. Darin befinden sich neben dem Headset eine große Anzahl von Ersatzpads – in verschiedenen Ausführungen und Größen – sowie die Bedienungsanleitung und ein rundes Ledercase mit Reißverschluss zur Aufbewahrung. Das Design des Headsets besticht – alles in weiß gehalten – durch eine hochwertige Verarbeitung. In den als Flachbandkabel ausgeführten Leitungen befindet sich ein Schalter zur Bedienung. Die Kabellänge ist ausreichend dimensioniert. Der 3,5 mm – Klinkenstecker ist stabil, abgewinkelt und findet gut Kontakt im Smartphone oder MP3-Player. Das Headset lässt sich gut tragen und ist auch nach längerer Tragezeit nicht unangenehm in den Ohren. Der Sound ist ausgewogen, wobei die Höhen kristallklar wiedergegeben werden. Im Bassbereich lassen sich die ohnehin guten Wiedergabeeigenschaften noch durch mögliche Equalizereinstellung am Smartphone oder anderen Signalquellen individuell einstellen. Der Schallpegel ist bereits bei gering eingestellter Lautstärke in Ordnung und neigt auch bei höheren Pegeln nicht zum Übersteuern oder Verzerren. Fazit: Wer auf der Suche nach einem hochwertigen Headset ist – ideal für, den, der neben den Telefonaten auch Musik in guter Qualität geniessen möchte – dem kann ich das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ empfehlen.

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