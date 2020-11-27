ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Nära, snabb rakning
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning
  • Nära, snabb rakning

Utgått

Shaver series 5000Rakapparat för torrakning

S5310/06

4.2
| (2967) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
Nära, snabb rakning
Om du är ute efter en klassisk torrakning med maximal prestation, välj i så fall Serie 5000 från Philips, det ledande varumärket inom elektriska rakapparater. Denna serie är utformad för dig som värderar gedigen prestanda och vill göra din morgonrutin snabbt och utan krångel. Rakapparaterna har ett turboläge som ökar hastigheten med 20 % för att klara av kraftigare skäggstrån. Philips rakapparater serie 5000 ger en nära och snabb rakning.
Visa alla fördelar
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

10 % mer effekt*

Nära, snabb rakning

  • MultiPrecision -rakbladssystem

  • Flex-huvuden som roteras i 5 riktn.

  • SmartClick-precisionstrimmer

Raka de tätare partierna av skägget med 10 % mer effekt

Raka de tätare partierna av skägget med 10 % mer effekt

Raka tätare skäggpartier ännu snabbare med 10 % extra kraft genom att aktivera turboläget.

Rakbladen lyfter och klipper sedan av långa och korta hårstrån för en snabbare rakning

Rakbladen lyfter och klipper sedan av långa och korta hårstrån för en snabbare rakning

Få en rakning som är snabb och nära. Vårt bladsystem MultiPrecision höjer och skär av alla hårstrån och den återstående stubben – allt i ett par drag.

Konturföljande rakhuvud, rör sig i 5 riktningar

Konturföljande rakhuvud, rör sig i 5 riktningar

Serie 5000:s rakhuvuden DynamicFlex är böjbara, och rör sig i 5 olika riktningar vilket följer ansiktets konturer längst käklinje och nacke. Detta ger en mer effektiv rakning som fångar upp fler hårstrån direkt.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.2

av 5

2967

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

27/11/2020

Sverige

Sverige

Lätt

Lätt, bra passform. Bra kvalitet .................

Fördelar

Bra passform och inte missar

Nackdelar

Lite segt tycker jag

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5110/06 Rakapparat för torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5110/06 Rakapparat för torrakning

24/02/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Rakar fantastiskt när Turbon används på slutet!

Rakar fantastiskt när man använder Turboinställningen på slutet!

Fördelar

Går att skölja efter varje rakning! Turboinställningen rakar fantastiskt!

Nackdelar

Fodral SKA medfölja alla modeller. Jag har kvar ett bra från tre rakapparater sedan!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5572/06 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5572/06 Rakapparat för våt- och torrakning

29/06/2019

Sverige

Sverige

Rekommenderar

Rakapparaten gör en väldigt bra klippning där man max behöver använda den i 4 min. Har bra batteri och är lätt att använda med bara en on/off knapp. Grymt bra rakapparat för pengarna helt enkelt!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5110/06 Rakapparat för torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5110/06 Rakapparat för torrakning

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. 10 % mer effekt – jämfört med att inte använda turboläge