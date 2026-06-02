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Utgått
SteelPrecision-rakblad
PowerAdapt-sensor
Flexibla 360-D-rakhuvuden
Integrerad uppfällbar trimsax
De 45 självslipande SteelPrecision-bladen på den här Philips-rakapparaten är kraftfulla men ändå skonsamma och klarar upp till 90 000 klippningsmoment per minut. De klipper mer hår per drag** för en ren och bekväm finish.
Den elektriska rakapparaten har intelligenta sensorer för ansiktshår som läser av hårets densitet 125 gånger per sekund. Tekniken anpassar klippeffekten automatiskt för en smidig och skonsam rakning.
Den här elektriska rakapparaten från Philips är utformad för att följa ansiktets konturer och har helt flexibla huvuden som kan vridas 360 grader för en grundlig och behaglig rakning.
4.3
av 5
3604
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Micke 83
02/06/2026
Sverige
Verifierad köpare
Rekommenderas
Funkar alldeles utmärkt - inget behov av att "nöta" mot huden någon längre tid.
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-04-19
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-04-19
PeGeJ
22/04/2026
Sverige
Verifierad köpare
Håller vad den lovar
Fungerar helt enligt förväntan Klipper OK, bekväm, snabb laddning
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-03-18
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-03-18
Karhuparta
10/02/2026
Sverige
Verifierad köpare
Torr och våt rakning är plus
Helt ok maskin för mina behov samt att batteriet räcker c:a 18 dagar för mig. Obs laddas via datorns USB c kontakt, Kabeln medföljer 5887/98 paket.
Fördelar
Våt/torr rakning
Nackdelar
inga för mig
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Testad mot Philips 3000-serien.