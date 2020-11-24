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  • Tvättbar och hudnära, snabb rakning
  • Tvättbar och hudnära, snabb rakning
  • Tvättbar och hudnära, snabb rakning
  • Tvättbar och hudnära, snabb rakning
  • Tvättbar och hudnära, snabb rakning
  • Tvättbar och hudnära, snabb rakning
  • Tvättbar och hudnära, snabb rakning
  • Tvättbar och hudnära, snabb rakning
  • Tvättbar och hudnära, snabb rakning
  • Tvättbar och hudnära, snabb rakning
  • Tvättbar och hudnära, snabb rakning
  • Tvättbar och hudnära, snabb rakning
  • Tvättbar och hudnära, snabb rakning
  • Tvättbar och hudnära, snabb rakning
  • Tvättbar och hudnära, snabb rakning
  • Tvättbar och hudnära, snabb rakning

Utgått

Shaver series 5000Rakapparat för våt- och torrakning

S5630/12

4.2
| (2259) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten

2 Utmärkelser

Tvättbar och hudnära, snabb rakning
Rakapparaten i 5000-serien gör så att din morgonrutin går snabbare med hjälp av ett snabbt MultiPrecision-bladsystem och helt tvättbara rakhuvuden.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Skyddar tio gånger bättre jämfört med ett vanligt rakblad*

Tvättbar och hudnära, snabb rakning

  • MultiPrecision-rakbladssystem

  • Flex-huvuden som roteras i 5 riktn.

  • SmartClick-precisionstrimmer

En rundad huvudprofil glider mjukt över huden och skyddar den

En rundad huvudprofil glider mjukt över huden och skyddar den

Nära rakning utan röda prickar eller skärsår. Bladsystemet MultiPrecision med rundad huvudprofil glider mjukt över huden och skyddar den.

Med AquaTec kan du antingen få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Med AquaTec kan du antingen få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Välj hur du vill raka dig. Med AquaTec våt- och torrtätning kan du göra en snabb men behaglig torrakning eller välja att våtraka dig – med rakgel eller raklödder – t.o.m. i duschen.

Raka de tätare partierna av skägget med 20 % mer kraft

Raka de tätare partierna av skägget med 20 % mer kraft

Raka tätare skäggpartier ännu snabbare med 20 % extra kraft som du får i Turbo+-läget.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
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4.2

av 5

2259

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

24/11/2020

Sverige

Sverige

Fungerade väl

Jag har i över 60 år valt Philips rakapparaterna!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5270/06 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5270/06 Rakapparat för våt- och torrakning

03/06/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

ENDAST DET BÄSTA ÄR GOTT NOG FÖR MIG

DETTA ÄR MIN 4:E VÅTRAKAPPARAT. VÅTRAKNING ÄR NÄMLIGEN ETT MÅSTE FÖR MIG,

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5630/12 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5630/12 Rakapparat för våt- och torrakning

04/03/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Den går tyst och ger ett mycket bra resultat.

Därför att jag är supernöjd med denna rakapparat, den bästa och skönaste rakningen jag haft eller fått på länge, är det svar nog och jag kan väl rekommendera den.

Fördelar

Att den går tyst.

Nackdelar

Inga en så länge

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5400/06 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5400/06 Rakapparat för våt- och torrakning

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Skyddar tio gånger bättre jämfört med ett normalt blad – enligt ett test som utfördes i Tyskland 2015, efter 21 dagars acklimatisering

  2. 20 % mer effekt – jämfört med att inte använda Turbo+-läge