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Utgått
MultiPrecision-rakbladssystem
Flex-huvuden som roteras i 5 riktn.
SmartClick-precisionstrimmer
Nära rakning utan röda prickar eller skärsår. Bladsystemet MultiPrecision med rundad huvudprofil glider mjukt över huden och skyddar den.
Välj hur du vill raka dig. Med AquaTec våt- och torrtätning kan du göra en snabb men behaglig torrakning eller välja att våtraka dig – med rakgel eller raklödder – t.o.m. i duschen.
Raka tätare skäggpartier ännu snabbare med 20 % extra kraft som du får i Turbo+-läget.
Utmärkelser
4.2
av 5
2259
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Rakapparat
24/11/2020
Sverige
Fungerade väl
Jag har i över 60 år valt Philips rakapparaterna!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5270/06 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5270/06 Rakapparat för våt- och torrakning
PILEN 6
03/06/2020
Sverige
Verifierad köpare
ENDAST DET BÄSTA ÄR GOTT NOG FÖR MIG
DETTA ÄR MIN 4:E VÅTRAKAPPARAT. VÅTRAKNING ÄR NÄMLIGEN ETT MÅSTE FÖR MIG,
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5630/12 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5630/12 Rakapparat för våt- och torrakning
Har inget
04/03/2020
Sverige
Verifierad köpare
Den går tyst och ger ett mycket bra resultat.
Därför att jag är supernöjd med denna rakapparat, den bästa och skönaste rakningen jag haft eller fått på länge, är det svar nog och jag kan väl rekommendera den.
Fördelar
Att den går tyst.
Nackdelar
Inga en så länge
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5400/06 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5400/06 Rakapparat för våt- och torrakning
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Skyddar tio gånger bättre jämfört med ett normalt blad – enligt ett test som utfördes i Tyskland 2015, efter 21 dagars acklimatisering
20 % mer effekt – jämfört med att inte använda Turbo+-läge