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  • Mindre hudirritation
  • Mindre hudirritation
  • Mindre hudirritation
  • Mindre hudirritation
  • Mindre hudirritation
  • Mindre hudirritation
  • Mindre hudirritation
  • Mindre hudirritation
  • Mindre hudirritation
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  • Mindre hudirritation
  • Mindre hudirritation
  • Mindre hudirritation
  • Mindre hudirritation
  • Mindre hudirritation
  • Mindre hudirritation
  • Mindre hudirritation
  • Mindre hudirritation

Utgått

Shaver series 6000Mindre hudirritation

S6610/11

4.3
| (760) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten

2 Utmärkelser

Mindre hudirritation
Philips 6000-serie ger en slät rakning och passar dig som brukar få röd och irriterad hud efter rakning. Rakapparaten har anti-friktionsbeläggning som skapar en slät yta och på så sätt glider smidigt över huden för mindre irritation.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

med anti-friktionsbeläggning

Mindre hudirritation

  • MultiPrecision-rakblad

  • Anti-friktionsbeläggning

  • MultiFlex-huvuden

  • Skyddsläge

MultiPrecisions-rakblad skär effektivt även på kort stubb

MultiPrecisions-rakblad skär effektivt även på kort stubb

Få en rakning som är snabb och hudnära. MultiPrecisions-bladen lyfter upp både långa och korta hårstrån och skär av dem, samt eventuell skäggstubb, med bara ett par drag.

Anti-friktionsbeläggning för en enkel och slät rakning

Anti-friktionsbeläggning för en enkel och slät rakning

Den särskilda beläggningen på rakringarna är utformad för att minska friktion på huden, vilket ger en enkel, slät rakning som minimerar hudirritation.

Konturföljande huvuden som roterar i fem riktningar för en behaglig rakning

Konturföljande huvuden som roterar i fem riktningar för en behaglig rakning

Flex-huvuden som roterar i fem riktningar med fem oberoende rörelser för att följa ansiktets konturer och göra så att rakapparaten glider behagligt över huden med minimalt motstånd.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

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  • Award image AWARD-3620246

Recensioner

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4.3

av 5

760

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

08/05/2019

Sverige

Sverige

Väldigt nöjd

Tystgående lättglidande rakapparat med ett bra grepp. Har använt den i nästan en månad utan att ha behövt ladda den en ända gång!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 6000 S6680/26 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 6000 S6680/26 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning

05/05/2019

Sverige

Sverige

Den perfekta rakapparaten.

Helt klart den bästa rakapparat som jag har provat. Helt fulländad.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 6000 S6620/11 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 6000 S6620/11 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning

05/05/2019

Sverige

Sverige

Riktigt bra rakapparat

Har haft min Philips Shaver S6630 i ca 1 månad nu och jag har bara positiva saker att säga. Normalt så rakar jag mig kanske en gång i månaden då jag är väldigt känslig när jag rakar med hyvel och även med rakapparat med fasta huvud som jag hade innan denna. Har provat att både torr- och våt-rakat mig och vid torr rakning så reagerar min hud lite grand om jag har några dagars stubb men om jag kör varje dag så märks det knappt att jag har rakat mig om man tänker på känsligheten. Över lag kan jag inte annat än ge den är maskinen högsta betyg och jag rekommenderar den verkligen till andra.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 6000 S6630/11 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 6000 S6630/11 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 