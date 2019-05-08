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Utgått
MultiPrecision-rakblad
Anti-friktionsbeläggning
MultiFlex-huvuden
Skyddsläge
Få en rakning som är snabb och hudnära. MultiPrecisions-bladen lyfter upp både långa och korta hårstrån och skär av dem, samt eventuell skäggstubb, med bara ett par drag.
Den särskilda beläggningen på rakringarna är utformad för att minska friktion på huden, vilket ger en enkel, slät rakning som minimerar hudirritation.
Flex-huvuden som roterar i fem riktningar med fem oberoende rörelser för att följa ansiktets konturer och göra så att rakapparaten glider behagligt över huden med minimalt motstånd.
Utmärkelser
4.3
av 5
760
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Zok2o
08/05/2019
Sverige
Väldigt nöjd
Tystgående lättglidande rakapparat med ett bra grepp. Har använt den i nästan en månad utan att ha behövt ladda den en ända gång!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 6000 S6680/26 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 6000 S6680/26 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning
Matte233
05/05/2019
Sverige
Den perfekta rakapparaten.
Helt klart den bästa rakapparat som jag har provat. Helt fulländad.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 6000 S6620/11 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 6000 S6620/11 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning
Faean
05/05/2019
Sverige
Riktigt bra rakapparat
Har haft min Philips Shaver S6630 i ca 1 månad nu och jag har bara positiva saker att säga. Normalt så rakar jag mig kanske en gång i månaden då jag är väldigt känslig när jag rakar med hyvel och även med rakapparat med fasta huvud som jag hade innan denna. Har provat att både torr- och våt-rakat mig och vid torr rakning så reagerar min hud lite grand om jag har några dagars stubb men om jag kör varje dag så märks det knappt att jag har rakat mig om man tänker på känsligheten. Över lag kan jag inte annat än ge den är maskinen högsta betyg och jag rekommenderar den verkligen till andra.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 6000 S6630/11 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 6000 S6630/11 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.