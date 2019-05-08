Via ett samarbete med Buzzador fick jag möjlighet att prova denna rakapparat. Produkten känns gedigen och jag gillar verkligen storleken. Har sedan tidigare en rakapparat med fast huvud och tillhörande rengörings-/laddningsdocka och kommer därför jämföra en del funktioner med den. När jag öppnat paketet vid leverans av produkten så blev jag positivt överraskad av att det följde med ett rese-etui. Vidare efter läsning i instruktionsboken så fanns det även ett rese-läge man kunde sätta rakapparaten i för att hindra den från att gå igång i väskan under transportering. Väldigt smart funktion! Produkten har en tydlig display som visar vad som händer och när man behöver ladda, något som saknades på min gamla rakapparat. Uppskattas mycket. Medföljande docka (och kombinerad rengöringsstation) var väldigt mycket tystare än min tidigare rakapparat och jag känner inga problem att sätta igång rengöringen även sent på kvällen utan att störa eventuella grannar och barn i närliggande rum. Enda problemet med dockan är att sladden kändes lite för kort, något man inte upplever som ett problem när man har sladden direkt i rakapparaten. Det kändes lite konstigt första gången jag rakade mig, då jag gick från en apparat med ett stort huvud till en med MultiPrecision-blad, men redan efter andra rakningen gillad denna variant bättre. Själva rakapparaten är väldigt lätt och smidig och glider bra över ansiktet. Har man lite känsligare hy finns även ett läge, man kommer åt genom en knapptryckning, som gör att apparaten rakar skonsammare. Rakapparaten är ganska tystgående och lätt att rengöra under rinnande vatten om man är på språng eller vill spara på rengöringsvätskan i dockan. Huvudet på rakapparaten kan lätt tas bort och ersättas med den medföljande trimmern, så får någon som använder en trimmer ofta kanske det kan ses som omständigt att behöva släpa med sig den fritt i etuiet. Men då jag inte använder en trimmer speciellt ofta så var det intet som jag såg som ett problem. Det enda problemet jag har med produkten är som sagt den något korta sladden som följer med, men i övrigt känns produkten både prisvärd och kommer med ett par smarta funktioner. Att rengöringsfunktionen på dockan är väldigt tystgående känns också som ett stort plus. Summa summarum rekommenderar jag produkten till dig som är på jakt efter din nästa rakapparat!