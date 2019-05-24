ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning
  • Skyddar mot irriterad hud efter rakning

Utgått

Shaver series 7000Rakapparat för våt- och torrakning

S7510/41

4.1
| (2712) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Skyddar mot irriterad hud efter rakning
Philips nr 1 för känslig hud. Skyddande ringar runt skärelementen minimerar effektivt friktionen mot huden. Ringarna är gjorda av ett patenterat material med mikropärlor, och teknologin är dermatologiskt testad, och kliniskt bevisad att reducera hudirritation vid rakning.
Visa alla fördelar
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Philips bästa för känslig hud*

Skyddar mot irriterad hud efter rakning

  • Patenterad yta för friktionsfri rakning

  • GentlePrecisionPRO-blad

  • SmartClick-skäggstyler

SkinGlide-ringar med beläggning som motverkar friktion så att den glider mjukt

SkinGlide-ringar med beläggning som motverkar friktion så att den glider mjukt

Upplev en behagligare rakning med antifriktionsringarna SkinGlide som är belagda med mikrosfärer. Tusentals små glasliknande rundade sfärer minskar friktionen och motståndet mellan rakapparaten och huden. Det gör att rakapparaten smidigt och enkelt glider och hjälper till att skydda mot hudirritation.

Rakbladen skyddar huden och rakar nära, även vid tredagarsstubb

Rakbladen skyddar huden och rakar nära, även vid tredagarsstubb

Vårt uppdaterade skärsystem med hudvårdsteknik har utformats för att bara skära hårstrån, inte hud. V-formade blad för undan huden från rakbladen för en nära och slät rakning – även på tredagarsstubb.

Flexhuvuden som böjer sig i fem riktningar och följer konturerna med mindre tryck

Flexhuvuden som böjer sig i fem riktningar och följer konturerna med mindre tryck

Våra rakhuvuden böjer sig enkelt i fem riktningar, och följer försiktigt ansiktets och halsens konturer. Det krävs mindre tryck för att raka nära och huden påfrestas mindre.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-612378

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.1

av 5

2712

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

24/05/2019

Sverige

Sverige

Kanonbra

Jättebra produkt. Har haft problem med hudirritation i hela mitt liv men med denna kan jag raka mig varje dag utan några problem. Rekommenderas varmt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7780/64 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7780/64 Rakapparat för våt- och torrakning

08/12/2018

Sverige

Sverige

Bästa rakapparaten jag haft!!

Tyst, perfekt resultat efter rakning. Rekomenderar denna apparat starkt!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7370/12 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7370/12 Rakapparat för våt- och torrakning

08/08/2018

Sverige

Sverige

Mycket bra

Mycket nöjd ! Tyst och behaglig rakning mycket bra resultat, lång batteritid !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7311/12 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7311/12 Rakapparat för våt- och torrakning

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Philips främsta på känslig hud – jämfört med andra Philips-rakapparater