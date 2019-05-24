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Utgått
Patenterad yta för friktionsfri rakning
GentlePrecisionPRO-blad
SmartClick-skäggstyler
Upplev en behagligare rakning med antifriktionsringarna SkinGlide som är belagda med mikrosfärer. Tusentals små glasliknande rundade sfärer minskar friktionen och motståndet mellan rakapparaten och huden. Det gör att rakapparaten smidigt och enkelt glider och hjälper till att skydda mot hudirritation.
Vårt uppdaterade skärsystem med hudvårdsteknik har utformats för att bara skära hårstrån, inte hud. V-formade blad för undan huden från rakbladen för en nära och slät rakning – även på tredagarsstubb.
Våra rakhuvuden böjer sig enkelt i fem riktningar, och följer försiktigt ansiktets och halsens konturer. Det krävs mindre tryck för att raka nära och huden påfrestas mindre.
Utmärkelser
4.1
av 5
2712
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
Henkan
24/05/2019
Sverige
Kanonbra
Jättebra produkt. Har haft problem med hudirritation i hela mitt liv men med denna kan jag raka mig varje dag utan några problem. Rekommenderas varmt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7780/64 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7780/64 Rakapparat för våt- och torrakning
JanSL
08/12/2018
Sverige
Bästa rakapparaten jag haft!!
Tyst, perfekt resultat efter rakning. Rekomenderar denna apparat starkt!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7370/12 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7370/12 Rakapparat för våt- och torrakning
54an
08/08/2018
Sverige
Mycket bra
Mycket nöjd ! Tyst och behaglig rakning mycket bra resultat, lång batteritid !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7311/12 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7311/12 Rakapparat för våt- och torrakning
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Philips främsta på känslig hud – jämfört med andra Philips-rakapparater