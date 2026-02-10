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Utgått

Shaver series 7000 S7786/50 Wet & Dry electric shaver

S7786/50

4.3
| (2959) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
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En rakapparat som minskar friktionen, vilket minimerar irritation

En rakapparat som minskar friktionen, vilket minimerar irritation

Det finns en skyddande beläggning mellan rakhuvudena och huden. Den utgörs av upp till 2 000 mikropärlor per kvadratmillimeter och minskar friktionen mot huden med 25 %*, vilket minimerar irritation.

Mer skärkapacitet i varje drag

Mer skärkapacitet i varje drag

De 45 självslipande SteelPrecision-bladen på den här Philips-rakapparaten är kraftfulla men ändå skonsamma och klarar upp till 90 000 klippningsmoment per minut. De klipper mer hår per drag** för en ren och bekväm finish.

Vägleder dig till en förbättrad rakningsteknik

Vägleder dig till en förbättrad rakningsteknik

Den rörelseavkännande tekniken på den här elektriska rakapparaten registrerar hur du rakar dig och vägleder dig till en mer effektiv teknik. Efter bara tre rakningar har de flesta män fått en bättre rakningsteknik med färre drag***.

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Recensioner

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4.3

av 5

2959

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

10/02/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Helnöjd

Rakar bra, lätt att rengöra. Den vibrerar nästan ingenting, vilket min gamla gjorde som också hade roterande huvuden, det passar mig utmärkt då jag har karpaltunnelsyndrom.

Fördelar

Rakar bra, lätt rengöring, vibrerar inte mycket

Nackdelar

Inget än så länge

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

01/02/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanonbra rakapparat

är lätt att använda, rakar snabbt och utan att lugga, skönt grepp och bra med rengöringsfunktionen så man får maskinens knivar ordentligt rengjorda

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7886/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7886/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

23/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Mycket trevlig rakapparat. Tyst och skär rent på ett bra sätt. Bra batterikapacitet.

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

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