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  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
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  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud
  • Vår bästa rakapparat för känslig hud

Utgått

Shaver series 7000Rakapparat för känslig hud

S7930/16

4.3
| (621) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
Vår bästa rakapparat för känslig hud
Philips 7000-serie är våra bästa rakapparater för känslig hud. Serien har nu gjorts ännu bättre med en individanpassad app som ger vägledning och tips. Appen är framtagen i samarbete med dermatologer, och hjälper dig tackla de hudproblem som kan uppstå vid rakning. SkinGlide ringarna skapar en mjuk, friktionsfri yta som minimerar hudirritation medan GentlePrecision-rakbladen ger en nära rakning. Denna modell kommer med en SmartClick precisionstrimmer och ett hårt förvaringsfodral.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Med GentlePrecision-rakblad som ger en nära rakning

Vår bästa rakapparat för känslig hud

  • GentlePrecision-blad rakar nära

  • SkinGlide-ringar för skonsam rakning

  • Våt- och torrakning

  • Personligt rakningsprogram i appen

SkinGlide-ringar med mikrosfärer gör att den glider mjukare

SkinGlide-ringar med mikrosfärer gör att den glider mjukare

Philips avancerade mikrosfärteknik gör att rakapparaten glider mjukt över huden. Rakapparatens ringar har inspirerats av aerodynamikens glidprinciper och är täckta med tusentals små, glasliknande sfärer för maximal hudkomfort.

En rakapparat som ger en nära men ändå skonsam rakning

En rakapparat som ger en nära men ändå skonsam rakning

Den elektriska rakapparaten för känslig hud är utrustad med GentlePrecision-rakblad för att minimera ryck och upprepande drag på huden. Även vid användning på tredagarsstubb.

Tjocka skägg har inte en chans

Tjocka skägg har inte en chans

Den här elektriska rakapparaten levereras med en BeardAdapt-sensor som läser av hur tjockt skägget är. Den justerar därefter effekten automatiskt för det aktuella jobbet. Enkelt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

621

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

08/11/2019

Sverige

Sverige

Utmärkt resultat utan hudirritation

Har i samarbete med buzzador fått prova denna rakapparat senaste månaden. Rekommenderar den varmt. Utmärkt resultat under både våt och torr-rakning utan några hudirritationer.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7930/16 Rakapparat för känslig hud

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7930/16 Rakapparat för känslig hud

06/11/2019

Sverige

Sverige

Klar rekommendation!

Den är mycket greppvänlig och man kommer åt lätt både på haka och skalpen. De tre skärhuvudena är mycket följsamma och även om jag haft några dagars skäggstubb, blir det snabbt slätrakat. Lång batteritid, så man behöver inte hålla på och ladda hela tiden!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7940/16 Rakapparat för känslig hud

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7940/16 Rakapparat för känslig hud

04/11/2019

Sverige

Sverige

Mycket nöjd med rakningarna

Jag har i samarbete med buzzador fått möjligheten att testa Philips S7940. Efter att testa denna hela oktober månad så Har jag kommit fram till att det är en mycket skön rakapparat i handen och skonsam mot huden då den kan ställas in för känsliga hudtyper. Detta görs enkelt via tillhörande app där man även kan få tips om hur man förbättrar sina rak-resultat. Uppskattar som sagt att rakapparaten är skonsam mot min hud och inte längre ger mig irriterad hud vilken nästan alltid varit ett problem med tidigare rakapparater. Rakapparaten levereras med ett fint hårt fodral, praktiskt när man ska packa med den till resan. Önskar dock att man hade fått plats med laddaren I samma fodral men det får man alltså inte. Uppskattar även att motorn är relativt tystgående samt att batteritiden så här långt håller sig väldigt bra. Kan verkligen rekommendera denna rakapparat!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7940/16 Rakapparat för känslig hud

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7940/16 Rakapparat för känslig hud

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 