Har haft nöjet att testa denna Philips S7930 några veckor genom Buzzador. Ska väl nämna att jag inte är van vid denna typ av rakapparat med runda skärhuvud, och första gångerna jag provade den tyckte jag den var klumpig och obehaglig plus att där var ingen fart i den.. Den är mycket tyst och låter långsam men faktum är att den inte är långsam, det var bara en känsla jag fick just för att jag var van vid en annan typ av rakapparat. Men efter några dagar hade jag vant mig med denna apparat och den rakar väldigt snällt och irriterar inte huden alls plus att den ger en nära rakning. Trotts mitt tidiga motstånd så har jag börja gilla den. Jag ladda ner Philips GroomTribe app till telefonen och det var lätt att koppla ihop telefonen med rakapparaten, i appen kan man ändra inställningar i rakapparaten och men kan få hjälp med rakningen så att man rör apparaten på effektivaste sätt. Du kan även se historik hur lång tid rakningen tagit. Den verkliga nyttan med appen har jag inte hittat, det är mer en kul grej typ, men det är möjligt att yngre människor uppskattar appen och dom finesserna mer än jag. Jag kom dock aldrig överens med trimmern, jag tycker att lösningen är klumpig och hade hellre önskat att den var inbyggd i rakapparaten. Saker jag gillar med Philips S7930 Den går otroligt tyst. Den laddas snabbt och har bra gång tid på en laddning. Den är väldigt lätt. Den är snäll mot huden. Saker jag inte gillar med Philips S7930 Ser inte nyttan med appen. Gillar inte att trimmern är en lös enhet. shaver7000buzz #philipsnordics #buzzador