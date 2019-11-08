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Utgått
GentlePrecision-blad rakar nära
SkinGlide-ringar för skonsam rakning
Våt- och torrakning
Personligt rakningsprogram i appen
Philips avancerade mikrosfärteknik gör att rakapparaten glider mjukt över huden. Rakapparatens ringar har inspirerats av aerodynamikens glidprinciper och är täckta med tusentals små, glasliknande sfärer för maximal hudkomfort.
Den elektriska rakapparaten för känslig hud är utrustad med GentlePrecision-rakblad för att minimera ryck och upprepande drag på huden. Även vid användning på tredagarsstubb.
Den här elektriska rakapparaten levereras med en BeardAdapt-sensor som läser av hur tjockt skägget är. Den justerar därefter effekten automatiskt för det aktuella jobbet. Enkelt.
4.3
av 5
621
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Henlun
08/11/2019
Sverige
Utmärkt resultat utan hudirritation
Har i samarbete med buzzador fått prova denna rakapparat senaste månaden. Rekommenderar den varmt. Utmärkt resultat under både våt och torr-rakning utan några hudirritationer.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7930/16 Rakapparat för känslig hud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7930/16 Rakapparat för känslig hud
Svaroc
06/11/2019
Sverige
Klar rekommendation!
Den är mycket greppvänlig och man kommer åt lätt både på haka och skalpen. De tre skärhuvudena är mycket följsamma och även om jag haft några dagars skäggstubb, blir det snabbt slätrakat. Lång batteritid, så man behöver inte hålla på och ladda hela tiden!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7940/16 Rakapparat för känslig hud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7940/16 Rakapparat för känslig hud
Ronswe
04/11/2019
Sverige
Mycket nöjd med rakningarna
Jag har i samarbete med buzzador fått möjligheten att testa Philips S7940. Efter att testa denna hela oktober månad så Har jag kommit fram till att det är en mycket skön rakapparat i handen och skonsam mot huden då den kan ställas in för känsliga hudtyper. Detta görs enkelt via tillhörande app där man även kan få tips om hur man förbättrar sina rak-resultat. Uppskattar som sagt att rakapparaten är skonsam mot min hud och inte längre ger mig irriterad hud vilken nästan alltid varit ett problem med tidigare rakapparater. Rakapparaten levereras med ett fint hårt fodral, praktiskt när man ska packa med den till resan. Önskar dock att man hade fått plats med laddaren I samma fodral men det får man alltså inte. Uppskattar även att motorn är relativt tystgående samt att batteritiden så här långt håller sig väldigt bra. Kan verkligen rekommendera denna rakapparat!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7940/16 Rakapparat för känslig hud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 S7940/16 Rakapparat för känslig hud
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.