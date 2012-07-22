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Utgått
SA3CNT16K/12
Massor av appar och spel inom räckhåll
GoGear Connect är den perfekta underhållningsenheten i farten. Ladda ned oändligt med Android-appar och spel. Njut av fylligt ljud i de ljudisolerade hörlurarna tack vare FullSound och Surround for Movies, eller från den kraftfulla integrerade högtalaren.
Anslut 3
16 GB*
Njut av fantastiska program från Android Market. Klicka bara på ikonen på din GoGear för att ansluta till Android Market via WiFi och börja söka efter program som har publicerats av tillförlitliga tredjepartsleverantörer. Ladda ned spel, verktyg och e-böcker eller program till din GoGear – gratis eller till en låg avgift. Det tydliga, lättanvända gränssnittet låter dig bläddra intuitivt genom program som kan sorteras efter betyg, kategori eller popularitet. Ladda ned program direkt till din GoGear för omgående njutning. När du är på resa gör GoGear ditt liv till en hisnande upplevelse.
Philips innovativa FullSound-teknik återskapar ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-musik, vilket ger en dramatisk berikning och förbättring så att du kan uppleva CD-musik utan distorsion. FullSound är baserat på en algoritm för efterbehandling av ljud, och kombinerar Philips erkända expertis inom musikreproduktion med styrkan i den senaste generationens DSP (Digital Signal Processor). Resultatet är en fylligare bas med mer djup och intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten och stor detaljrikedom. Återupptäck din komprimerade MP3-musik med naturtroget ljud som kommer att beröra din själ och få dina fötter att dansa.
Surround för filmer är en avancerad ljudteknik som direkt analyserar varje ljudkälla i ett film- eller videoljudspår för att återskapa en naturlig ljudbild med ljudelement som är individuellt och exakt lokaliserade. De behandlade ljudelementen skickas sedan direkt till örat via In-Ear-hörlurar. Surround för filmer genererar ett naturligt akustiskt utrymme som baseras på ljudspårets faktiska innehåll. Resultatet blir att lyssnaren hamnar mitt i händelsernas centrum och får en omslutande surroundupplevelse – precis som filmens ljudtekniker tänkte sig.
3.2
av 5
10
Recensioner
jnp81
22/07/2012
España
muy bueno el producto
acabo de comprar este producto y por sus caracteristicas me parece que es uno de los mejores ahorame toca descubrir todas sus caracteristicas que tiene y darle un buen uso
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™
Badger70
07/03/2012
Nederland
Helemaal goed !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met fijne bediening. En met 16GB geheugen is er meer dan genoeg ruimte voor mijn muziek, games, foto's en noem maar op. Ook de beeld- en geluidskwaliteit vind ik van uitstekende kwaliteit. Internetten (WiFi) werkt prima en ook het touchscreen laat zich prettig bedienen. Kortom, een apparaat waar ik zeer enthousiast over ben. Wel jammer dat er geen hoesje + screenprotector worden meegeleverd.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Badger70
04/03/2012
Nederland
Echte aanrader !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met vele mogelijkheden. Laat zich makkelijk bedienen en ziet er solide uit. Beeld en geluid zijn van uitstekende kwaliteit en het touchscreen werkt er prettig. Wel jammer dat Philips geen hoesje meeleverd maar voor de rest niets dan lof
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Lagringskapaciteten baseras på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s WMA-kodning eller 128 kbit/s MP3-kodning.
Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det operativsystem och den programkonfiguration som du använder.
1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
Från Philips