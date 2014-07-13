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Utgått

Trådlösa Hi-Fi-hörlurar

SBCHC8430/00

4.5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Lätt och bekvämt

Tänk dig att slippa allt trassel med kablar, och vilken frihet det ger att kunna röra sig fritt och njuta av sin musik med en högkvalitativ trådlös FM-stereohörlur.

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Trådlös

Lätt och bekvämt

  • FM-överföring

3-vägsjustering ger bättre passform och högre basprestanda

Njut av skön passform och högre basprestanda med de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som sluter tätt kring öronen.

Trådlös FM-överföring ger rörelsefrihet

Med trådlös överföring av FM på högfrekvens, som kan gå genom väggar, kan du lyssna på musik även om du är i ett annat rum.

Batteri medföljer så att du kan använda enheten direkt

Du behöver inte köpa batterier för att kunna komma igång. Sätt bara i dem så är du klar!

Tekniska specifikationer

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4.5

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

13/07/2014

España

España

Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.

Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

04/03/2018

Italia

Italia

Buon prodotto

Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones

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