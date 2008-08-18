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Utgått

Trådlösa mikrofoner

SBCMC8650/00

30 m trådlös

Den här trådlösa mikrofonen kombinerar prestanda med rörelsefrihet för alla lägen

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30 m trådlös

Rörelsefrihet tack vare trådlös teknik

De trådlösa systemen har en signalbärvåg med ultrahög frekvens (UHF) som ger skarp och tydlig mottagning och du slipper begränsas av sladdar. Du kan gå och sitta var du vill och behöver inte oroa dig för att snubbla på sladden till hörlurarna.

Välj mellan två kanaler för att minimera störningarna

Med möjligheten att välja mellan två utsändningskanaler kan du alltid växla till kanalen med den bästa mottagningen.

Den flerriktade ljudupptagningen fångar upp ljud från alla riktningar

Mikrofonens sensor är lika känslig för ljud från alla riktningar.

Tekniska specifikationer

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