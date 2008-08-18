Rörelsefrihet tack vare trådlös teknik

De trådlösa systemen har en signalbärvåg med ultrahög frekvens (UHF) som ger skarp och tydlig mottagning och du slipper begränsas av sladdar. Du kan gå och sitta var du vill och behöver inte oroa dig för att snubbla på sladden till hörlurarna.