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Utgått
SBCMC8650/00
30 m trådlös
Den här trådlösa mikrofonen kombinerar prestanda med rörelsefrihet för alla lägen
De trådlösa systemen har en signalbärvåg med ultrahög frekvens (UHF) som ger skarp och tydlig mottagning och du slipper begränsas av sladdar. Du kan gå och sitta var du vill och behöver inte oroa dig för att snubbla på sladden till hörlurarna.
Med möjligheten att välja mellan två utsändningskanaler kan du alltid växla till kanalen med den bästa mottagningen.
Mikrofonens sensor är lika känslig för ljud från alla riktningar.
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