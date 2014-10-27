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Utgått

Bärbara högtalare

SBM100ORG/00

4

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Din bärbara allt-i-ett-högtalare

Njut av att lyssna på musik från Philips bärbara allt-i-ett-högtalare. Spela upp din favoritmusik via MicroSD-kort/aux-in-anslutning. Högtalaren med wOOx™-teknik är kompakt, finns i många färger och levereras med laddningsbart batteri.

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Din bärbara allt-i-ett-högtalare

  • Orange

Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången

Kompakt och bärbar

Uteffekt på 1,5 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 1,5 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Tekniska specifikationer

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

27/10/2014

Italia

Italia

Buona funzionalità generale

Apparecchio funzionale. Audio veramente potente, viste le dimensioni. Buona la lettura dei file musicale da micro SD. Buona la superfice anti graffio e la tonalità del colore. Forse l'indicazione sui tasti funzione, dovrebbe essere di un colore diverso da quello dell'aparecchio.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SBM100ORG Altoparlante portatile

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SBM100ORG Altoparlante portatile

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