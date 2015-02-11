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Utgått
För normal och känslig hud
För daglig användning
Byt ut var tredje månad
Lätt att byta
Lika skonsam för din känsliga hud som rengöring för hand. Unikt utformade silkeslena strån som inte gör huden avskalad eller torr. De specialutformade stråna är ännu tunnare och mjukare än de på det normala borsthuvudet för att ge en ännu mjukare och finare rengöringsupplevelse för känslig hud.
Rengöring med VisaPure innebär borttagning av mer makeuprester och matta och döda hudceller. Tack vare djuprengöringseffekten absorberas dina favorithudvårdsprodukter som krämer, serum och essenser bättre av huden.
Alla VisaPure-borstar har den unika 5-i-1-borsttekniken. Varje borststrå poleras två gånger och silkeslena ändar säkerställer att de glider mjukt. VisaPure-borststrån är extra långa för absolut hudkomfort. För att garantera effektiviteten är VisaPure-borststråna upp till tre gånger mindre än dina porer och den täta borsten når fler porer i en behandling för att ge en mjuk och lyxig känsla samtidigt som den rengör. Borstmaterialet är särskilt utvalt för att vara vattentätt.
4.6
av 5
94
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
nickyb
11/02/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
fantastic
these heads are good value and easy to replace, the brush is amazing, my skin is the best it has ever been, well worth spending your money on. i love this and when you look at the prices of other big brand brushes, these work out really good value.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisaPure SC5990/10 Normal Skin Cleansing Brush Head
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisaPure SC5990/10 Normal Skin Cleansing Brush Head
Pola123
20/01/2015
United Kingdom
Revelation
Brush great adapts to the skin, thoroughly cleans the face. Is effective :)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisaPure SC5990/10 Normal Skin Cleansing Brush Head
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisaPure SC5990/10 Normal Skin Cleansing Brush Head
Grazyna M
17/04/2021
Deutschland
Verifierad köpare
Sehr gute Bürste
Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut