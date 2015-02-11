ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Borsthuvud för känslig hud
  • Borsthuvud för känslig hud
  • Borsthuvud för känslig hud
  • Borsthuvud för känslig hud
  • Borsthuvud för känslig hud
  • Borsthuvud för känslig hud
  • Borsthuvud för känslig hud
  • Borsthuvud för känslig hud

Utgått

VisaPureRengöringsborste för känslig hud

SC5991/10

4.6
| (94) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
Borsthuvud för känslig hud
Det känsliga borsthuvudet ger extra skonsam rengöring med specialdesignade tunnare borst och med en unik teknik som säkerställer en smidig glidförmåga utan irritation. Borsten har 32 000 silkeslena borst för mer skonsam rengöring.
Visa alla fördelar

För ren och mjuk hy

Borsthuvud för känslig hud

  • För normal och känslig hud

  • För daglig användning

  • Byt ut var tredje månad

  • Lätt att byta

Känslig borste för normal till känslig hud

Lika skonsam för din känsliga hud som rengöring för hand. Unikt utformade silkeslena strån som inte gör huden avskalad eller torr. De specialutformade stråna är ännu tunnare och mjukare än de på det normala borsthuvudet för att ge en ännu mjukare och finare rengöringsupplevelse för känslig hud.

Absorptionen av din favorithudvårdsprodukt ökar

Absorptionen av din favorithudvårdsprodukt ökar

Rengöring med VisaPure innebär borttagning av mer makeuprester och matta och döda hudceller. Tack vare djuprengöringseffekten absorberas dina favorithudvårdsprodukter som krämer, serum och essenser bättre av huden.

Unik sammansättning av borststrån för ansiktsrengöring

Alla VisaPure-borstar har den unika 5-i-1-borsttekniken. Varje borststrå poleras två gånger och silkeslena ändar säkerställer att de glider mjukt. VisaPure-borststrån är extra långa för absolut hudkomfort. För att garantera effektiviteten är VisaPure-borststråna upp till tre gånger mindre än dina porer och den täta borsten når fler porer i en behandling för att ge en mjuk och lyxig känsla samtidigt som den rengör. Borstmaterialet är särskilt utvalt för att vara vattentätt.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.6

av 5

94

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

2

11/02/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

fantastic

these heads are good value and easy to replace, the brush is amazing, my skin is the best it has ever been, well worth spending your money on. i love this and when you look at the prices of other big brand brushes, these work out really good value.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisaPure SC5990/10 Normal Skin Cleansing Brush Head

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisaPure SC5990/10 Normal Skin Cleansing Brush Head

20/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Revelation

Brush great adapts to the skin, thoroughly cleans the face. Is effective :)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisaPure SC5990/10 Normal Skin Cleansing Brush Head

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisaPure SC5990/10 Normal Skin Cleansing Brush Head

17/04/2021

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Sehr gute Bürste

Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.