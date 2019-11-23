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Utgått

Philips AventAvent Neoprene ThermaBag

SCD150/60

3.1
| (40) Recensioner
Matning i farten
Den snygga thermaväskan ThermaTote rymmer 2 Philips Avent-nappflaskor, 2 Magic-muggar eller 4 VIA-muggar. Det dubbla isoleringslagret håller mjölken kall eller vattnet varmt i upp till fyra timmar. Lätt, kompakt och bekväm vid resor.
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Speciellt utformad för flaskor, VIA- och Magic-muggar

Matning i farten

  • Svart

Säkerställer att flaskorna hålls varma eller kalla

Säkerställer att flaskorna hålls varma eller kalla

För förvaring av kall utpumpad bröstmjölk/modersmjölksersättning eller förkokt varmt vatten i upp till 4 timmar.

Bred justerbar axelrem

Philips AVANT-stadsväskan har en bred justerbar axelrem för optimal komfort

Speciellt utformad för Avent-flaskor, VIA och Magic Cups

Speciellt utformad för Avent-flaskor, VIA och Magic Cups

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.1

av 5

40

Recensioner

23/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great for keeping drinks cold

It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap

Fördelar

Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull

Nackdelar

Can't machine wash, only sponge dry

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

22/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for winter

Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great and saves money

We bought this product as we were using lots of cartons for journeys and days out. Now we fill with 2 bottles and off we go for up to 4 hours!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD137/61 Nylon Therma Tote

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD137/61 Nylon Therma Tote

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