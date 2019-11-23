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Utgått
SCD150/60
Svart
För förvaring av kall utpumpad bröstmjölk/modersmjölksersättning eller förkokt varmt vatten i upp till 4 timmar.
Philips AVANT-stadsväskan har en bred justerbar axelrem för optimal komfort
3.1
av 5
40
Recensioner
Debfly
23/11/2019
United Kingdom
Great for keeping drinks cold
It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap
Fördelar
Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull
Nackdelar
Can't machine wash, only sponge dry
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag
Endencja
22/01/2014
United Kingdom
Perfect for winter
Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag
munch1202
29/07/2012
United Kingdom
Great and saves money
We bought this product as we were using lots of cartons for journeys and days out. Now we fill with 2 bottles and off we go for up to 4 hours!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD137/61 Nylon Therma Tote
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD137/61 Nylon Therma Tote