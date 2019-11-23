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  • Bärväska för kortare utflykter
  • Bärväska för kortare utflykter
  • Bärväska för kortare utflykter
  • Bärväska för kortare utflykter

Utgått

Philips AventKompakt Avent-babyresväska

SCD151/50

3.1
| (40) Recensioner
Bärväska för kortare utflykter
Den här oumbärliga och snygga väskan är tillverkad av mikrofiber av högsta kvalitet som är lätt att torka ren. Den rymmer allt som behövs för en måltid och ett ombyte för barnet. Väskan är utrustad med en praktisk innerficka för personliga tillhörigheter.
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Enkel att förpacka, enkel att bära

Bärväska för kortare utflykter

  • Röd

Säkerställer att flaskorna hålls varma eller kalla

Säkerställer att flaskorna hålls varma eller kalla

3M Thinsulate™-ficka håller två Avent-flaskor med förkokt varmt vatten varmt eller kall färdigmixad modersmjölksersättning/bröstmjölk kall i flera timmar.

Lätt mikrofiber som kan torkas ren

Lätt mikrofiber som kan torkas ren

Mikrofiber är lätt och enkelt att rengöra.

Bred justerbar axelrem

Philips AVANT-stadsväskan har en bred justerbar axelrem för optimal komfort

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.1

av 5

40

Recensioner

23/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great for keeping drinks cold

It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap

Fördelar

Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull

Nackdelar

Can't machine wash, only sponge dry

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

22/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for winter

Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great and saves money

We bought this product as we were using lots of cartons for journeys and days out. Now we fill with 2 bottles and off we go for up to 4 hours!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD137/61 Nylon Therma Tote

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD137/61 Nylon Therma Tote

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