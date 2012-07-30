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  • Lugnar ditt barn, särskilt på natten*
  • Lugnar ditt barn, särskilt på natten*
  • Lugnar ditt barn, särskilt på natten*
  • Lugnar ditt barn, särskilt på natten*
  • Lugnar ditt barn, särskilt på natten*
  • Lugnar ditt barn, särskilt på natten*
  • Lugnar ditt barn, särskilt på natten*

Utgått

Philips AventStartset för nyfödda

SCD270/00

4.8
| (24) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Lugnar ditt barn, särskilt på natten*
Philips Avent-startpaket SCD270/00 innehåller 2 x 125 ml och 2 x 260 ml BPA-fria nappflaskor
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Mindre kolik**

Lugnar ditt barn, särskilt på natten*

Flaskan är tillverkad av PES – ett BPA-fritt material

Flaskan är tillverkad av PES – ett BPA-fritt material

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet

Sömn och näring är viktiga för barnets hälsa och välmående. En randomiserad klinisk studie genomfördes för att fastställa om designen på nappflaskor påverkar barnets beteende. Philips Avent Classic-nappflaskan visades minska kinkighet med 28 minuter per dag jämfört med en annan flaska (46 minuter jämfört 74 minuter, p=0,05). Det gällde i hög grad nattetid.**

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

24

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

30/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent bottles

I have just bought 2 of these starter sets for my new baby who is due in 4 weeks, i used Avent bottles with my son and think they are a great product and have had no problems with them.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD270/00 Newborn Starter Set

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD270/00 Newborn Starter Set

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product is really effective as anti collic for my baby.

Ever since, I choose quality products rather than buying cheap things but with less quality. Avent bottles are very good and really anti colic. Obviously i can see bubbles coming out from inside the bottles and leave no pressure from it. I love this bottles very durable.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD270/00 Newborn Starter Set

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD270/00 Newborn Starter Set

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product very good

I bought it for my son and used it till now.he is 9 months old now.it's a great product easy to use.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD270/00 Newborn Starter Set

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD270/00 Newborn Starter Set

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Ansvarsfriskrivningar

  1. En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn var mindre kinkiga jämfört med barn som matades med en annan flaska. (Studien utfördes av Institute of Child Health, London. 2008.)

  2. En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn som matades med en Avent-flaska mer sällan drabbades av kolik än spädbarn som matades med en annan ledande flaska, särskilt på natten.