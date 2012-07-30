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Utgått
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet
Sömn och näring är viktiga för barnets hälsa och välmående. En randomiserad klinisk studie genomfördes för att fastställa om designen på nappflaskor påverkar barnets beteende. Philips Avent Classic-nappflaskan visades minska kinkighet med 28 minuter per dag jämfört med en annan flaska (46 minuter jämfört 74 minuter, p=0,05). Det gällde i hög grad nattetid.**
4.8
av 5
24
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Loobie78
30/07/2012
United Kingdom
Excellent bottles
I have just bought 2 of these starter sets for my new baby who is due in 4 weeks, i used Avent bottles with my son and think they are a great product and have had no problems with them.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD270/00 Newborn Starter Set
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD270/00 Newborn Starter Set
Jara30
24/07/2012
United Kingdom
This product is really effective as anti collic for my baby.
Ever since, I choose quality products rather than buying cheap things but with less quality. Avent bottles are very good and really anti colic. Obviously i can see bubbles coming out from inside the bottles and leave no pressure from it. I love this bottles very durable.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD270/00 Newborn Starter Set
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD270/00 Newborn Starter Set
mel81
24/07/2012
United Kingdom
This product very good
I bought it for my son and used it till now.he is 9 months old now.it's a great product easy to use.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD270/00 Newborn Starter Set
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD270/00 Newborn Starter Set
En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn var mindre kinkiga jämfört med barn som matades med en annan flaska. (Studien utfördes av Institute of Child Health, London. 2008.)
En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn som matades med en Avent-flaska mer sällan drabbades av kolik än spädbarn som matades med en annan ledande flaska, särskilt på natten.