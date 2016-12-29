Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Natural
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.
Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.
4.7
av 5
50
Recensioner
98%
rekommenderar den här produkten
Laycie111
29/12/2016
United Kingdom
Good quality
Brilliant set I would recommend to anyone after a starter set, will not disappoint.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD290/01 Newborn Starter Set
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD290/01 Newborn Starter Set
Headstock
10/12/2016
United Kingdom
Good kit for your birthing bag.
While we received this after we had our child, This kit set would be great to pack in your birthing bag, as it has everything you might need. And its compact enough that it wouldn't take up too much space.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD290/01 Newborn Starter Set
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD290/01 Newborn Starter Set
NewMummy2016
08/12/2016
United Kingdom
Baby loves them!
I purchased the newborn bottle starter set as it has a variety of bottle sizes for my son. Philips avent always seems to be my go to brand when it comes to baby products and I'm really delighted with these bottles. My breastfed baby seems happy to take them and prefers them to other brands (we have tried alot) These are very well made and you can feel the quality when holding them. They don't leak, are very comfortable to hold when feeding baby and my son doesn't seem to be suffering with colic or wind from them. Easily to wash and sterilise and compatible with the avent breast pump too. I'm really delighted I purchased these bottles and my son is very happy to switch between breast and these bottles with no fussing whatsoever. A must for all new mummys and this set has everything you need.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD290/01 Newborn Starter Set
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD290/01 Newborn Starter Set