I had always used a different leading brand of bottles and teats for my first little girl and for a short while with my second and they always suffered from bad wind. The Avent bottles and teats do not seem to cause close to the same levels of wind in my little girl. At first, we had some trouble latching on to the bottle, being used to the different teat, but once she had figured it out there was no going back. I prefer the shape of the Avent bottles, they fit nicely in the hand and are very aesthetically pleasing. They are also very user friendly in the way that they come apart, leaving no ridges or such for bacteria to be harboured. The little bottles are the perfect size for a young baby who doesn't need too much milk and the larger bottles are great for older ones. I love the way that the pump fits onto the bottle so that there is no need to sterilize additional items. The cleaning brush is a great item to be included in the kits, as it is something that is so often neglected in bottle kits. The soft bristles are great at cleaning all around inside the bottles to ensure that milk residue isn't left behind. Great!