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  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

Philips AventStartset för nyfödda

SCD371/00

4.8
| (20) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
Det praktiska SCD371/00-setet från Philips Avent innehåller fyra nappflaskor Classic+ (2 x 125 ml och 2 x 260 ml), en flask- och nappborste samt en vit, genomskinlig napp för barn på 0–6 månader.
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Lätt att rengöra för optimal hygien

Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

  • Classic+ (nytt)

System som kliniskt bevisats motverka kolik

System som kliniskt bevisats motverka kolik

Den här flaskan har till skillnad från andra det kliniskt bevisade systemet som motverkar kolik integrerat i dinappen. Det gör det lättare att sätta ihop flaskan rätt. När barnet äter öppnas den unika ventilen och släpper in luft i flaskan istället för i barnets mage.

Minskad kinkighet, särskilt på natten

Minskad kinkighet, särskilt på natten

Sömn och näring är viktiga för barnets hälsa och välmående. En slumpmässig klinisk studie genomfördes för att fastställa om designen på nappflaskor påverkar barnets beteende. Philips Avent Classic-nappflaskan visades minska kinkigheten med 28 minuter per dag jämfört med en annan flaska (46 minuter jämfört 74 minuter, p=0,05). Resultatet gällde i hög grad nattetid.*

Barnet styr själv mjölkflödet vilket ger färre kräkningar, rapar och mindre gaser

Barnet styr själv mjölkflödet vilket ger färre kräkningar, rapar och mindre gaser

Den unika ventilen på dinappen anpassas efter barnets rytm. Mjölken rinner bara i den hastighet som barnet väljer, vilket minskar risken att barnet äter för mycket, kräks och får gaser i magen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

20

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great kit

Great kit. Perfect to get started...saves the hassle of figuring out teet sizes and means you have the larger on hand when needed. Fits perfectly into the Philips microwave steriliser. Only one dummy is supplied. Maybe two or three could be supplied to use whilst this one is being sterilised. The teet brush is handy and allows easy cleaning.

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Den här recensionen skrevs för SCD371/00 Newborn Starter Set

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD371/00 Newborn Starter Set

28/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

All you need to get started

This kit really does contain all of the bottles and teats to get you started with bottle feeding. I like the shape of the bottles, and the fact that you get two sizes. The small ones are handy for when your baby is tiny and doesn't need the big bottles, and then you can change to the larger bottles when your baby and their appetite gets bigger. The size one teats are perfect for up to 1 month, and then size 2 for a faster flow after that, so this kit is all you need for bottle-feeding up until about 6 months. I find with these bottles that my little girl is less likely to suffer from colic and trapped wind- which is so important. I also like the cleaning brush- it's the perfect size and shape for properly cleaning the whole bottle and all around the teats.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD371/00 Newborn Starter Set

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD371/00 Newborn Starter Set

16/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great little starter bundle

Love this starter kit. It covers all your feeding needs with a baby. All useful items.

Den här recensionen skrevs för SCD371/00 Newborn Starter Set

Den här recensionen skrevs för SCD371/00 Newborn Starter Set

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska uppvisade benägenhet till mindre kolik än barn som matades med en vanlig flaska. Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska gjorde mindre motstånd än barn som matades med en flaska i ett annat ledande märke.