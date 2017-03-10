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30 dagars ångerrätt
Utgått
Minimal störning från andra enheter.
Tänds när batteriet behöver laddas eller bytas ut.
Ger dig möjlighet att justera volymen på föräldraenheten så att den passar i alla situationer.
3.5
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Jule1602
10/03/2017
Deutschland
Sehr zurfieden
Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD470/00 Analoges Babyphone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD470/00 Analoges Babyphone
nelev
21/08/2011
België
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD470/00 Analoge babyfoon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD470/00 Analoge babyfoon
Patrick
04/10/2017
Suomi
scd470/00
suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa
Den här recensionen skrevs för SCD470/00 Analogue baby monitor
Den här recensionen skrevs för SCD470/00 Analogue baby monitor
Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023.