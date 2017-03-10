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  • Ett enkelt sätt att höra ditt barn
  • Ett enkelt sätt att höra ditt barn

Utgått

Philips AventAnalog babyvakt

SCD470/00

3.5
| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Ett enkelt sätt att höra ditt barn
Garanterar säker mottagning i och runt huset och minimal störning från andra enheter.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Upp till 150 m räckvidd

Ett enkelt sätt att höra ditt barn

Minimal störning från andra enheter

Minimal störning från andra enheter.

Tänds när batteriet behöver laddas eller bytas ut

Tänds när batteriet behöver laddas eller bytas ut.

Justera föräldraenhetens volym efter situationen

Ger dig möjlighet att justera volymen på föräldraenheten så att den passar i alla situationer.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.5

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

1

10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zurfieden

Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD470/00 Analoges Babyphone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD470/00 Analoges Babyphone

21/08/2011

België

België

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD470/00 Analoge babyfoon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD470/00 Analoge babyfoon

04/10/2017

Suomi

Suomi

scd470/00

suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa

Den här recensionen skrevs för SCD470/00 Analogue baby monitor

Den här recensionen skrevs för SCD470/00 Analogue baby monitor

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023. 