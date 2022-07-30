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  • Tillförlitlig babyvakt med praktisk nattlampa&lt;br>
  • Tillförlitlig babyvakt med praktisk nattlampa&lt;br>
  • Tillförlitlig babyvakt med praktisk nattlampa&lt;br>
  • Tillförlitlig babyvakt med praktisk nattlampa&lt;br>
  • Tillförlitlig babyvakt med praktisk nattlampa&lt;br>
  • Tillförlitlig babyvakt med praktisk nattlampa&lt;br>

Utgått

Philips Avent Audio MonitorsDect babyvakt&lt;br>

SCD501/00

4
| (183) Recensioner | 81% rekommenderar den här produkten
Tillförlitlig babyvakt med praktisk nattlampa&lt;br>
Philips sortiment av babyvakter garanterar att du alltid har uppsikt över ditt barn på ett tryggt sätt. DECT-teknologi garanterar att det inte förekommer störningar från exempelvis andra babyvakter eller mobiltelefoner, och en behaglig nattlampa gör sömnen mer behaglig - för både dig och ditt barn!&lt;br>
Visa alla fördelar

Den livsviktiga närheten till ditt barn

Tillförlitlig babyvakt med praktisk nattlampa<br>

  • 100 % privat anslutning

  • 300 m räckvidd och nattlampa

DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning

DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning

DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.

Perfekt klart ljud tack vare DECT-teknik

Perfekt klart ljud tack vare DECT-teknik

Hör minsta fniss, joller eller hickning med perfekt ljudskärpa. DECT-teknik (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ger kristallklart ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid höra ditt barn.

Energibesparande ekoläge

Energibesparande ekoläge

Det unika smarta ekoläget minimerar automatiskt överföringseffekten och ökar batterilivslängden. Ju närmare du är till babyn, desto mindre effekt behövs för en perfekt anslutning (inte tillgänglig i USA och Kanada).

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

183

Recensioner

81%

rekommenderar den här produkten

30/07/2022

Sverige

Sverige

Pålitlig och lätt att använda

Jag är mycket nöjd med babyvakten. Det är väldigt lätt att komma igång med den, och känns intuitivt. Att föräldraenheten varnar om kopplingen bryts känns tryggt, men har i princip inte skett för mig. Jag har kunnat röra mig ute i trädgården och garaget utan att det varit något problem. När den larmat har det i regel varit precis när jag startat den, för att jag har glömt slå på babyenheten. Känsligheten upplever jag som bra - den plockar upp också små ljud så att man hinner agera redan när bebisen bara gnäller eller gnyr. Det enda jag skulle önska är att indikatorlamporna på föräldraenheten var lite mer ljusstarka. När man är utomhus är det i princip omöjligt att se om föräldraenheten är på. Bilden visar en påslagen enhet utomhus i dagsljus, där lampan "Link" faktiskt lyser grönt. Som orolig förälder som gärna dubbelkollar ibland skulle jag önska att det var mer tydligt när den är på. Men det är inget jättestort problem förstås. Allt som allt är det en väldigt stabil och användarvänlig babyvakt som gör det den ska.

Fördelar

Pålitlig och användarvänlig

Nackdelar

Lite svaga indikatorlampor om man är utomhus

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT

27/07/2022

Sverige

Sverige

Bra produkt med toppen funktioner.

I samarbetet med Philips har jag fått hem denna babyvakt som en del av ett produkttest. Philips har ingen redaktionell inverkan på mitt omdöme. Jag ger babyvakten ett mycket högt betyg pågrund av det fantastiska ljudupptaget och det klara ljudet i mottagaren. Jag är inte rädd för att missa att min bebis har vaknat. Babyvakten har även en lampa som funkar utmärkt att ha på när barnet ska sova. Lampan ger ifrån sig ett dovt gult ljus som ger en lugnande effekt. En va fördelarna med babyvakten är att mottagaren kan användas genom att sätta i sladden i ett eluttag men den funkar även utan sladd med batterier istället. Nackdelen med babyvakten är att sändaren måste vara kopplad till ett eluttag när den skall användas. Jag skulle även föredra en klämma på mottagaren så man skulle kunna sätta fast mottagaren i sina byxor eller liknande. Designen är stilren och diskret.

Fördelar

Bra ljudupptag.

Nackdelar

Måste ha sladd i kontakten till sändaren för att den ska funka.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT

25/07/2022

Sverige

Sverige

Enkel att använda!

Toppen produkt! Super enkel att använda kan drivas med AA batterier (medföljer ej) eller sladdarna som medföljer. Mysig och varmt ljus från nattlampan som är inbyggd. Höj och sänkbar mottare vilket är toppen när man behöver städa eller liknande så man kan försäkra sig att man hör barnet/barnen.

Fördelar

Gjord i lätt material och hållbar. Väldigt pålitlig.

Nackdelar

Har inga nackdelar vad jag har märkt än så länge.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och faktorer som orsakar störning.

  2. Den här monitorn har inte någon laddningsfunktion.