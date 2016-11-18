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Utgått
SCD505/00
100 % privat anslutning
Nattlampa och vaggvisor
Svarsfunktion
DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.
Hör minsta fniss, joller eller hickning med perfekt ljudskärpa. DECT-teknik (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ger kristallklart ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid höra ditt barn.
Slå på ECO-läget för att minska överföringseffekten i barnets rum. I ECO-läge ansluts endast enheterna när barnet ger ifrån sig ljud.
3.6
av 5
124
Recensioner
Emmeli
18/11/2016
Sverige
Enkel och superbra!
Enkel att använda, du hör minsta ljud från ditt barn. Du kan även välja hur känslig den ska vara. Har haft den i drygt ett år nu och vi tycker fortfarande att det är det bästa köpte vi gjort. Otroligt prisvärd!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt
JohanD
07/02/2016
Sverige
Billig och pålitlig
Haft den till två barn sedan 2012. Alltid fungerat helt perfekt. Lång räckvidd, bra batteritid på båda enheterna. Bra ljud och mycket fin byggkvalitet. Kan inte låta bli att tänka att andra recensenter inte kan sköta den på rätt sätt, och den är ändå otroligt enkel att använda.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt
frustubbis
06/10/2014
Norge
Gjør jobben
Den fungerer bra, god lyd, rolig musikk som roer ned barnet, god dekning og mulighet til å øke og senke både lyd og sensitiviteten.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD505/00 DECT babymonitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD505/00 DECT babymonitor
Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023.
Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och faktorer som orsakar störning.