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  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn

Utgått

Philips Avent Audio MonitorsDECT-babyvakt

SCD505/00

3.6
| (124) Recensioner
Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
Med våra AVENT DECT-babyvakter kan du känna dig nära barnet på ett tryggt sätt, även när ni är i olika rum. Med vårt nya ECO-läge kan du också vara miljövänlig och samtidigt behålla den viktiga kontakten. Bäst i test hos Råd & Rön (2012) och jämförbara tester i Danmark och Finland.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Bäst i test hos Råd & Rön!

Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn

  • 100 % privat anslutning

  • Nattlampa och vaggvisor

  • Svarsfunktion

DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning

DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning

DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.

Perfekt klart ljud tack vare DECT-teknik

Perfekt klart ljud tack vare DECT-teknik

Hör minsta fniss, joller eller hickning med perfekt ljudskärpa. DECT-teknik (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ger kristallklart ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid höra ditt barn.

Energibesparing med ECO mode

Energibesparing med ECO mode

Slå på ECO-läget för att minska överföringseffekten i barnets rum. I ECO-läge ansluts endast enheterna när barnet ger ifrån sig ljud.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.6

av 5

124

Recensioner

18/11/2016

Sverige

Sverige

Enkel och superbra!

Enkel att använda, du hör minsta ljud från ditt barn. Du kan även välja hur känslig den ska vara. Har haft den i drygt ett år nu och vi tycker fortfarande att det är det bästa köpte vi gjort. Otroligt prisvärd!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt

07/02/2016

Sverige

Sverige

Billig och pålitlig

Haft den till två barn sedan 2012. Alltid fungerat helt perfekt. Lång räckvidd, bra batteritid på båda enheterna. Bra ljud och mycket fin byggkvalitet. Kan inte låta bli att tänka att andra recensenter inte kan sköta den på rätt sätt, och den är ändå otroligt enkel att använda.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt

06/10/2014

Norge

Norge

Gjør jobben

Den fungerer bra, god lyd, rolig musikk som roer ned barnet, god dekning og mulighet til å øke og senke både lyd og sensitiviteten.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD505/00 DECT babymonitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD505/00 DECT babymonitor

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023. 

  1. Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och faktorer som orsakar störning.