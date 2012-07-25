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Utgått
SCD510/00
Crystal Clear
DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.
Hör minsta fniss, joller eller hickning med perfekt ljudskärpa. DECT-teknik ger kristallklart ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid höra ditt barn.
Den lilla uppladdningsbara föräldraenheten ger den frihet som mobil sladdlös användning ger, i upp till 24 timmar, innan enheten behöver laddas på nytt
3.6
av 5
54
Recensioner
tool
25/07/2012
United Kingdom
It does what it says on the box!
I was completely lost when coming to buy a monitor...there's so many to choice from but this one is so simple and easy to use, it gives me peace of mind and I couldn't live without it!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD510/00 DECT Baby Monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD510/00 DECT Baby Monitor
Daddy1
18/10/2011
United Kingdom
Very Good Baby monitor
This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD510/00 DECT Baby Monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD510/00 DECT Baby Monitor
nats5125
18/10/2011
United Kingdom
Very Good Baby monitor
This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD510/00 DECT Baby Monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD510/00 DECT Baby Monitor
Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023.