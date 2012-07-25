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  • Försäkring med kristallklart ljud
  • Försäkring med kristallklart ljud
  • Försäkring med kristallklart ljud
  • Försäkring med kristallklart ljud
  • Försäkring med kristallklart ljud
  • Försäkring med kristallklart ljud
  • Försäkring med kristallklart ljud
  • Försäkring med kristallklart ljud
  • Försäkring med kristallklart ljud
  • Försäkring med kristallklart ljud
  • Försäkring med kristallklart ljud
  • Försäkring med kristallklart ljud
  • Försäkring med kristallklart ljud
  • Försäkring med kristallklart ljud
  • Försäkring med kristallklart ljud

Utgått

Philips AventDECT-babyvakt

SCD510/00

3.6
| (54) Recensioner
Försäkring med kristallklart ljud
Känn dig helt trygg med den nya Philips Avent SCD510/00 DECT-babyvakten. Du kan slappna av och känna dig säker på att ditt barn har det bra även när ni inte är i samma rum.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Garanterat störningsfritt med DECT-teknik

Försäkring med kristallklart ljud

  • Crystal Clear

DECT-teknik för garanterat störningsfri användning

DECT-teknik för garanterat störningsfri användning

DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.

Försäkring med kristallklart ljud

Försäkring med kristallklart ljud

Hör minsta fniss, joller eller hickning med perfekt ljudskärpa. DECT-teknik ger kristallklart ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid höra ditt barn.

Kan användas i upp till 24 timmar innan du behöver ladda batteriet

Kan användas i upp till 24 timmar innan du behöver ladda batteriet

Den lilla uppladdningsbara föräldraenheten ger den frihet som mobil sladdlös användning ger, i upp till 24 timmar, innan enheten behöver laddas på nytt

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.6

av 5

54

Recensioner

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It does what it says on the box!

I was completely lost when coming to buy a monitor...there's so many to choice from but this one is so simple and easy to use, it gives me peace of mind and I couldn't live without it!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD510/00 DECT Baby Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD510/00 DECT Baby Monitor

18/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Baby monitor

This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD510/00 DECT Baby Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD510/00 DECT Baby Monitor

18/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Baby monitor

This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD510/00 DECT Baby Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD510/00 DECT Baby Monitor

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023. 