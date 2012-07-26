Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Temperaturvarning
DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.
Hör minsta fniss, joller eller hickning med perfekt ljudskärpa. DECT-teknik ger kristallklart ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid höra ditt barn.
Räckvidd på 330 m, bälteshållare och halsrem ger fullständig rörlighet i och omkring hemmet
3.8
av 5
17
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
rute37
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD520/00 DECT Baby Monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD520/00 DECT Baby Monitor
Malu
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD520/00 DECT Baby Monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD520/00 DECT Baby Monitor
eb1arf
28/10/2011
España
Excelente producto
Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD520/00 DECT baby monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD520/00 DECT baby monitor
Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023.
Den här produkten finns endast med Fahrenheit-inställningar i USA och Kanada.