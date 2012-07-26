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  • Rätt temperatur, fullständig bekvämlighet
  • Rätt temperatur, fullständig bekvämlighet
  • Rätt temperatur, fullständig bekvämlighet
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  • Rätt temperatur, fullständig bekvämlighet
  • Rätt temperatur, fullständig bekvämlighet

Utgått

Philips AventDECT-babyvakt

SCD520/00

3.8
| (17) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
Rätt temperatur, fullständig bekvämlighet
Känn dig helt trygg med Philips Avents nya sortiment av DECT-babyvakter. Du kan slappna av och känna dig säker på att ditt barn har det bra även när ni inte är i samma rum.
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Garanterat störningsfritt med DECT-teknik

Rätt temperatur, fullständig bekvämlighet

  • Temperaturvarning

DECT-teknik för garanterat störningsfri användning

DECT-teknik för garanterat störningsfri användning

DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.

Försäkring med kristallklart ljud

Försäkring med kristallklart ljud

Hör minsta fniss, joller eller hickning med perfekt ljudskärpa. DECT-teknik ger kristallklart ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid höra ditt barn.

Extra lång räckvidd för total rörlighet

Extra lång räckvidd för total rörlighet

Räckvidd på 330 m, bälteshållare och halsrem ger fullständig rörlighet i och omkring hemmet

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

17

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

1

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD520/00 DECT Baby Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD520/00 DECT Baby Monitor

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD520/00 DECT Baby Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD520/00 DECT Baby Monitor

28/10/2011

España

España

Excelente producto

Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD520/00 DECT baby monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD520/00 DECT baby monitor

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023. 

  1. Den här produkten finns endast med Fahrenheit-inställningar i USA och Kanada.