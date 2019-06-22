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  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>

Utgått

Philips Avent Audio MonitorsDect Audio babyvakt med lugnande svarsfunktion&lt;br>

SCD560/00

4.3
| (78) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage&lt;br>
Philips testvinnande sortiment av babyvakter garanterar att du alltid har uppsikt över ditt barn på ett tryggt sätt. Ibland behöver ditt barn bara få höra ljudet av din röst, ibland kan en lugnande vaggvisa eller ändring av rummets temperatur göra att ditt barn känner sig lugnare. Med svarsfunktionen i Philips SCD560/00 kan du prata med ditt barn, oavsett var du befinner dig i hemmet. Med den mest tillförlitliga anslutningen, ett kristallklart ljud, temperaturreglage, behaglig nattlampa och lugnande vaggvisor gör det sömnen lugnare, både för dig och ditt barn.&lt;br>
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Extra stöd för dig och ditt barn

Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage<br>

  • 100 % privat anslutning&lt;br>&lt;br>&lt;br>

  • Nattlampa och 5 lugnande vaggvisor&lt;br>

  • Svarsfunktion

DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning

DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning

DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.

Perfekt klart ljud tack vare DECT-teknik

Perfekt klart ljud tack vare DECT-teknik

Hör minsta fniss, joller eller hickning med perfekt ljudskärpa. DECT-teknik (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ger kristallklart ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid höra ditt barn.

Energibesparande ekoläge

Energibesparande ekoläge

Det unika smarta ekoläget minimerar automatiskt överföringseffekten och ökar batterilivslängden. Ju närmare du är till babyn, desto mindre effekt behövs för en perfekt anslutning (inte tillgänglig i USA och Kanada).

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.3

av 5

78

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

22/06/2019

Norge

Norge

Meget fornøyd

Vi er meget fornøyde med produktet. God kvalitet på lyden og veldig bra dekning. Man hører babyen veldig godt. Anbefales!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD560/00 Dect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD560/00 Dect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon

27/07/2016

Suomi

Suomi

Verifierad köpare

Aivan loistava

Helpommin uskaltaa jättää vauvan nukkumaan yölläkin yksin vessassa käynnin ajaksi, kun tämän kanssa voi kuunnella kaiken olevan hyvin. Vauva tykkää musiikkipätkistä mitä laitteessa on ja yövalo on myös kätevä. Olemme olleet oikein tyytyväisiä!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD560/00 DECT-itkuhälytin

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD560/00 DECT-itkuhälytin

23/06/2020

France

France

Verifierad köpare

Super fiable ! Branché durant 4 ans !

Installer dans la chambre de bébé dès son 1er jour à la maison (soit une semaine après l'accouchement) jusqu'à ces 4 et demi ! Emporter en week-end et en vacances, aucun problème. Nous sommes ravis de cet achat !

Fördelar

Fiable !

Nackdelar

RAS

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023. 

  1. Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och faktorer som orsakar störning.