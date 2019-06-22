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Utgått
100 % privat anslutning<br><br><br>
Nattlampa och 5 lugnande vaggvisor<br>
Svarsfunktion
DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.
Hör minsta fniss, joller eller hickning med perfekt ljudskärpa. DECT-teknik (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ger kristallklart ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid höra ditt barn.
Det unika smarta ekoläget minimerar automatiskt överföringseffekten och ökar batterilivslängden. Ju närmare du är till babyn, desto mindre effekt behövs för en perfekt anslutning (inte tillgänglig i USA och Kanada).
4.3
av 5
78
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Lina
22/06/2019
Norge
Meget fornøyd
Vi er meget fornøyde med produktet. God kvalitet på lyden og veldig bra dekning. Man hører babyen veldig godt. Anbefales!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD560/00 Dect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD560/00 Dect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon
Heltsu
27/07/2016
Suomi
Verifierad köpare
Aivan loistava
Helpommin uskaltaa jättää vauvan nukkumaan yölläkin yksin vessassa käynnin ajaksi, kun tämän kanssa voi kuunnella kaiken olevan hyvin. Vauva tykkää musiikkipätkistä mitä laitteessa on ja yövalo on myös kätevä. Olemme olleet oikein tyytyväisiä!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD560/00 DECT-itkuhälytin
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD560/00 DECT-itkuhälytin
RCO58
23/06/2020
France
Verifierad köpare
Super fiable ! Branché durant 4 ans !
Installer dans la chambre de bébé dès son 1er jour à la maison (soit une semaine après l'accouchement) jusqu'à ces 4 et demi ! Emporter en week-end et en vacances, aucun problème. Nous sommes ravis de cet achat !
Fördelar
Fiable !
Nackdelar
RAS
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023.
Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och faktorer som orsakar störning.