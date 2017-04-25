ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>
  • DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>
  • DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>
  • DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>
  • DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>
  • DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>
  • DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>
  • DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>
  • DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>
  • DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>
  • DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>
  • DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>
  • DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>
  • DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>
  • DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>
  • DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>

Utgått

Philips Avent Audio MonitorsDect Audio babyvakt med diskret nattläge&lt;br>

SCD570/00

4
| (16) Recensioner
DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn&lt;br>
Philips testvinnande sortiment av babyvakter garanterar att du alltid har uppsikt över ditt barn på ett tryggt sätt. Ibland behöver ditt barn bara få höra ljudet av din röst, ibland kan en lugnande vaggvisa eller ändring av rummets temperatur göra att ditt barn känner sig lugnare. Med svarsfunktionen i Philips SCD570/00 kan du prata med ditt barn, oavsett var du befinner dig i hemmet. Med perfekt anslutning, kristallklart ljud, temperaturreglage, nattlampa ocj diskret nattläge, lugnande vaggvisor och personliga notisinställningar blir sömnen lugnare, både för dig och ditt barn.
Visa alla fördelar

Avancerad övervakning för dig och ditt barn

DECT babyvakt - Gör sömnen tryggare för dig och ditt barn<br>

  • 100 % privat anslutning&lt;br>

  • Nattlampa och 5 lugnande vaggvisor&lt;br>

  • Svarsfunktion

  • Vibrationsläge på föräldraenheten

DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning

DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning

DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.

Perfekt klart ljud tack vare DECT-teknik

Perfekt klart ljud tack vare DECT-teknik

Hör minsta fniss, joller eller hickning med perfekt ljudskärpa. DECT-teknik (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ger kristallklart ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid höra ditt barn.

Energibesparande ekoläge

Energibesparande ekoläge

Det unika smarta ekoläget minimerar automatiskt överföringseffekten och ökar batterilivslängden. Ju närmare du är till babyn, desto mindre effekt behövs för en perfekt anslutning (inte tillgänglig i USA och Kanada).

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.0

av 5

16

Recensioner

2

25/04/2017

Norge

Norge

Har det man trenger, norsk språk mangler.

God rekkevidde, tydelig lyd. Enkel å sette opp og bruke. Norsk meny språk mangler på min, men gjør ikke så mye.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD570/00 DECT Baby Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD570/00 DECT Baby Monitor

02/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Reliable, clear, long battery life

An excellent monitor. Parent unit battery life so long I no longer worry about it, the cradle is very convenient for charging (worth the upgrade over the 560 if only for that feature). I picked it up for a good price on sale but would happily have paid full price knowing how good it is. Range is superb, stretches full length of our garden, only got it to warn out of range at the end of the in-laws 1/2 acre field..! Sound very clear, talkback function useful and it’s been flawlessly reliable (used daily for 2.5 years, dropped handset a few times, original batteries still give good life). I have two complaints though: 1. Bit of a software flaw with the parent unit. When keylocked it’s still possible to switch the parent unit off in the normal way! Admittedly only once, but I found it had inadvertently switched off in my pocket whilst keylocked. 2. If you have a power cut the base unit does not power on. It would be useful if the unit defaulted on when plugged in to avoid having to re-enter room to switch on. Overall though, these are minor and extremely pleased with performance and reliability. Thoroughly recommended.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor

10/01/2022

Nederland

Nederland

hele fijne Babyfoon

Hij doet wat hij moet doen, Duidelijke hoorbaar wanneer ons kleintje wakker is en ook het nachtlampje is niet te fel maar precies goed. Hij is makkelijk in gebruik!

Fördelar

Heel makkelijk in gebruik

Nackdelar

geen camera maar eigenlijk ook niet nodig, je leert de geluidjes van je kleintje snel genoeg kennen

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och faktorer som orsakar störning.