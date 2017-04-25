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Utgått
SCD570/00
100 % privat anslutning<br>
Nattlampa och 5 lugnande vaggvisor<br>
Svarsfunktion
Vibrationsläge på föräldraenheten
DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.
Hör minsta fniss, joller eller hickning med perfekt ljudskärpa. DECT-teknik (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ger kristallklart ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid höra ditt barn.
Det unika smarta ekoläget minimerar automatiskt överföringseffekten och ökar batterilivslängden. Ju närmare du är till babyn, desto mindre effekt behövs för en perfekt anslutning (inte tillgänglig i USA och Kanada).
4.0
av 5
16
Recensioner
Nils
25/04/2017
Norge
Har det man trenger, norsk språk mangler.
God rekkevidde, tydelig lyd. Enkel å sette opp og bruke. Norsk meny språk mangler på min, men gjør ikke så mye.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD570/00 DECT Baby Monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD570/00 DECT Baby Monitor
Will888
02/05/2018
United Kingdom
Reliable, clear, long battery life
An excellent monitor. Parent unit battery life so long I no longer worry about it, the cradle is very convenient for charging (worth the upgrade over the 560 if only for that feature). I picked it up for a good price on sale but would happily have paid full price knowing how good it is. Range is superb, stretches full length of our garden, only got it to warn out of range at the end of the in-laws 1/2 acre field..! Sound very clear, talkback function useful and it’s been flawlessly reliable (used daily for 2.5 years, dropped handset a few times, original batteries still give good life). I have two complaints though: 1. Bit of a software flaw with the parent unit. When keylocked it’s still possible to switch the parent unit off in the normal way! Admittedly only once, but I found it had inadvertently switched off in my pocket whilst keylocked. 2. If you have a power cut the base unit does not power on. It would be useful if the unit defaulted on when plugged in to avoid having to re-enter room to switch on. Overall though, these are minor and extremely pleased with performance and reliability. Thoroughly recommended.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor
de gouw
10/01/2022
Nederland
hele fijne Babyfoon
Hij doet wat hij moet doen, Duidelijke hoorbaar wanneer ons kleintje wakker is en ook het nachtlampje is niet te fel maar precies goed. Hij is makkelijk in gebruik!
Fördelar
Heel makkelijk in gebruik
Nackdelar
geen camera maar eigenlijk ook niet nodig, je leert de geluidjes van je kleintje snel genoeg kennen
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och faktorer som orsakar störning.