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Utgått
SCD580/00
100 % privat anslutning<br>
Lyser upp mysig stjärnhimmel i taket<br>
Svarsfunktion
Nattlampa och 5 lugnande vaggvisor
Ditt barn kan fortfarande vara oroligt när du först lägger det till sängs. Vyssja ditt barn till sömns med nattlampsprojektorn med stjärnor som kan aktiveras från föräldra- eller barnenheten. (Fjärraktivering är inte tillgänglig i USA och Kanada.)
Lugna barnet med din egen valda melodi och ett varmt sken från nattlampan. Med MP3-plug-and-play kan du spela dina egna melodier. Din personliga musik i barnets rum hjälper barnet somna på nolltid. (Fjärraktivering är inte tillgänglig i USA och Kanada.)
DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.
4.0
av 5
120
Recensioner
Superfornøydmamma
25/08/2016
Norge
Kunne ikke vært mer fornøyd
Har den enkle modellen til storesøster I hus som er brukt I litt over 2 år nå. Den holder seg godt og er ingenting feil med den enda. siden vi var så fornøyd med den første gikk vi derfor for denne til lillebror også (to tette). Den har alt man trenger I en Babycall pluss mer. Personlig er jeg ikke noe for temperatur måler og fuktighets måler på en Babycall for at man blir litt for opphengt I det. Men det skader jo ikke. alt I alt en Så bra babycall at vi gikk for samme til begge to.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD580/00 DECT Baby Monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD580/00 DECT Baby Monitor
merosine
23/07/2020
France
longue portée et très fiable
Utilisé depuis 2 ans, nous sommes ravis de ce produit. La sensibilité est très bonne, la fonction "talk" est pratique quand bébé grandit. Dommage que l'on ne puisse pas rajouter un émetteur supplémentaire... ce aurait pu être pratique pour bb2 et 3 qui arrivent bientôt!
Fördelar
longue portée, fiable, bonne sensibilité , longue autonomie
Nackdelar
pas de possibilité d'associer un deuxième émetteur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD580/00 Écoute-bébé DECT
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD580/00 Écoute-bébé DECT
Hacke
12/07/2020
Deutschland
Absolut zuverlässig
Ein tolles Produkt, wir benutzen es inzwischen seit fast 5 Jahren täglich und es hat uns noch nie enttäuscht. Die Einstellungen sind hervorragend, gerade dass sich die Empfindlichkeit hervorragend an die Situation im Kinderzimmer anpasst ist genial. Wenn es leise ist, hört man nichts aus dem Babyfon, wenn es Geräusche gibt werden sie verstärkt wiedergegeben, so dass man immer mitbekommt, was im Kinderzimmer passiert! Großartig.
Fördelar
Geniale Überwachung ohne die Eltern nervös zu machen
Nackdelar
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, aber am Netz hängt, gibt es einen kleinen, hohen Pfeifton von sich
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone
Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och faktorer som orsakar störning.