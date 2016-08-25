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  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
  • Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>

Utgått

Philips Avent Audio MonitorsDect babyvakt Audio med mysig stjärnhimmel&lt;br>

SCD580/00

4
| (120) Recensioner
Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel&lt;br>
Philips testvinnande sortiment av babyvakter garanterar att du alltid har uppsikt över ditt barn på ett tryggt sätt. Ibland behöver ditt barn bara få höra ljudet av din röst, ibland kan en lugnande vaggvisa eller den mysiga stjärnhimlen göra att ditt barn känner sig lugnare. Med svarsfunktionen i Philips SCD580/00 kan du prata med ditt barn, oavsett var du befinner dig i hemmet. Med perfekt anslutning, kristallklart ljud, temperaturreglage, nattlampa och mysig stjärnhimmel, lugnande vaggvisor och personliga notisinställningar blir sömnen lugnare, både för dig och ditt barn.&lt;br>
Visa alla fördelar

Uppmuntran och välbefinnande för dig och ditt barn

Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med mysig stjärnhimmel<br>

  • 100 % privat anslutning&lt;br>

  • Lyser upp mysig stjärnhimmel i taket&lt;br>

  • Svarsfunktion

  • Nattlampa och 5 lugnande vaggvisor

Nattlampsprojektorn med stjärnor hjälper barnet att komma till ro

Ditt barn kan fortfarande vara oroligt när du först lägger det till sängs. Vyssja ditt barn till sömns med nattlampsprojektorn med stjärnor som kan aktiveras från föräldra- eller barnenheten. (Fjärraktivering är inte tillgänglig i USA och Kanada.)

Nattlampa + MP3-plug-and-play

Lugna barnet med din egen valda melodi och ett varmt sken från nattlampan. Med MP3-plug-and-play kan du spela dina egna melodier. Din personliga musik i barnets rum hjälper barnet somna på nolltid. (Fjärraktivering är inte tillgänglig i USA och Kanada.)

DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning

DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning

DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

120

Recensioner

25/08/2016

Norge

Norge

Kunne ikke vært mer fornøyd

Har den enkle modellen til storesøster I hus som er brukt I litt over 2 år nå. Den holder seg godt og er ingenting feil med den enda. siden vi var så fornøyd med den første gikk vi derfor for denne til lillebror også (to tette). Den har alt man trenger I en Babycall pluss mer. Personlig er jeg ikke noe for temperatur måler og fuktighets måler på en Babycall for at man blir litt for opphengt I det. Men det skader jo ikke. alt I alt en Så bra babycall at vi gikk for samme til begge to.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD580/00 DECT Baby Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD580/00 DECT Baby Monitor

23/07/2020

France

France

longue portée et très fiable

Utilisé depuis 2 ans, nous sommes ravis de ce produit. La sensibilité est très bonne, la fonction "talk" est pratique quand bébé grandit. Dommage que l'on ne puisse pas rajouter un émetteur supplémentaire... ce aurait pu être pratique pour bb2 et 3 qui arrivent bientôt!

Fördelar

longue portée, fiable, bonne sensibilité , longue autonomie

Nackdelar

pas de possibilité d'associer un deuxième émetteur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD580/00 Écoute-bébé DECT

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD580/00 Écoute-bébé DECT

12/07/2020

Deutschland

Deutschland

Absolut zuverlässig

Ein tolles Produkt, wir benutzen es inzwischen seit fast 5 Jahren täglich und es hat uns noch nie enttäuscht. Die Einstellungen sind hervorragend, gerade dass sich die Empfindlichkeit hervorragend an die Situation im Kinderzimmer anpasst ist genial. Wenn es leise ist, hört man nichts aus dem Babyfon, wenn es Geräusche gibt werden sie verstärkt wiedergegeben, so dass man immer mitbekommt, was im Kinderzimmer passiert! Großartig.

Fördelar

Geniale Überwachung ohne die Eltern nervös zu machen

Nackdelar

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, aber am Netz hängt, gibt es einen kleinen, hohen Pfeifton von sich

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och faktorer som orsakar störning.