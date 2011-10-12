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Utgått

Philips AventDigital videobabyvakt

SCD600/00

3.4
| (97) Recensioner
Alltid nära ditt barn
Se och hör ditt barn med den senaste tekniken inom babyövervakning
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Babyvakt med kristallklara bilder

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Automatiskt kanalval för en privat anslutning

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Upprätthåll en säker och lugnande kontakt med ditt barn hela tiden med lättanvänd digital videoteknik

Infrarött mörkerseende för övervakning dygnet runt

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Med infrarött mörkerseende kan du se ditt barn dygnet runt

Sladdlös och bärbar föräldraenhet

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Tack vare den uppladdningsbara föräldraenheten kan du gå runt i huset och ändå vara nära ditt barn.

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Recensioner

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3.4

av 5

97

Recensioner

12/10/2011

Sverige

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08/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Flawless design and practical.

The Baby Monitor was bought as a gift for friends but their feedback has been glowing - they love it's sleek, unobtrusive design and are delighted with it's performance and sensitivity. According to them it's a real source of peace-of-mind and nocturnal contentment around their new baby - their first!

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03/05/2018

Deutschland

Deutschland

Bestes Babyphone

Ich hab das Babyphone bei einer Freundin von mir zum ersten Mal gesehen. Ich war hin und weg. Zu sehen was die kleinen Mäuse da machen ist schon interessant. Tja und dann brauchten wir ein paar später auch eins. Habe mich natürlich für das selbe entschieden. Habe es mit viel Glück gebraucht im Internet gefunden und gleich zugeschlagen. Mein Mann ist ebenso schwer begeistert vom dem Gerät, genauso wie Freunde und Familie. Ich bin schon am überlegen uns ein zweites zu besorgen. Das wenn unsere Maus mal woanders schläft dort auch eine gute Überwachung ist.

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023. 