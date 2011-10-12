Ich hab das Babyphone bei einer Freundin von mir zum ersten Mal gesehen. Ich war hin und weg. Zu sehen was die kleinen Mäuse da machen ist schon interessant. Tja und dann brauchten wir ein paar später auch eins. Habe mich natürlich für das selbe entschieden. Habe es mit viel Glück gebraucht im Internet gefunden und gleich zugeschlagen. Mein Mann ist ebenso schwer begeistert vom dem Gerät, genauso wie Freunde und Familie. Ich bin schon am überlegen uns ein zweites zu besorgen. Das wenn unsere Maus mal woanders schläft dort auch eine gute Überwachung ist.