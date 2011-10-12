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Utgått
SCD600/00
Upprätthåll en säker och lugnande kontakt med ditt barn hela tiden med lättanvänd digital videoteknik
Med infrarött mörkerseende kan du se ditt barn dygnet runt
Tack vare den uppladdningsbara föräldraenheten kan du gå runt i huset och ändå vara nära ditt barn.
3.4
av 5
97
Recensioner
12/10/2011
Sverige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Felix1961
08/10/2013
United Kingdom
Flawless design and practical.
The Baby Monitor was bought as a gift for friends but their feedback has been glowing - they love it's sleek, unobtrusive design and are delighted with it's performance and sensitivity. According to them it's a real source of peace-of-mind and nocturnal contentment around their new baby - their first!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Eumelinchen
03/05/2018
Deutschland
Bestes Babyphone
Ich hab das Babyphone bei einer Freundin von mir zum ersten Mal gesehen. Ich war hin und weg. Zu sehen was die kleinen Mäuse da machen ist schon interessant. Tja und dann brauchten wir ein paar später auch eins. Habe mich natürlich für das selbe entschieden. Habe es mit viel Glück gebraucht im Internet gefunden und gleich zugeschlagen. Mein Mann ist ebenso schwer begeistert vom dem Gerät, genauso wie Freunde und Familie. Ich bin schon am überlegen uns ein zweites zu besorgen. Das wenn unsere Maus mal woanders schläft dort auch eine gute Überwachung ist.
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Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023.