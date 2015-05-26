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  • Den livsviktiga närheten till ditt barn
  • Den livsviktiga närheten till ditt barn
  • Den livsviktiga närheten till ditt barn
  • Den livsviktiga närheten till ditt barn
  • Den livsviktiga närheten till ditt barn
  • Den livsviktiga närheten till ditt barn
  • Den livsviktiga närheten till ditt barn
  • Den livsviktiga närheten till ditt barn
  • Den livsviktiga närheten till ditt barn
  • Den livsviktiga närheten till ditt barn
  • Den livsviktiga närheten till ditt barn
  • Den livsviktiga närheten till ditt barn
  • Den livsviktiga närheten till ditt barn
  • Den livsviktiga närheten till ditt barn
  • Den livsviktiga närheten till ditt barn
  • Den livsviktiga närheten till ditt barn

Utgått

Philips AventDigital videobabyvakt

SCD603/00

3.3
| (178) Recensioner
Den livsviktiga närheten till ditt barn
Med SCD603 kan du alltid hålla en säker kontakt med ditt barn. Förutom den perfekta ljudkvaliteten kan du nu även se ditt barn både dag och natt. Med en räckvidd på upp till 150 meter är den här skärmen helt bärbar och enkel att använda.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Se och hör ditt barn från alla rum i ditt hem

Den livsviktiga närheten till ditt barn

  • 2,4 tums färgskärm

Reservbatterifunktion vid strömavbrott

Det finns en reservbatterifunktion i babyenheten så att du kan förbli ansluten vid strömavbrott

Hör ditt barn med klart ljud

2,4 tums färgskärm med hög upplösning

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.3

av 5

178

Recensioner

26/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent product, easy to set up and use

Bought for son and daughters in law, but has been highly portable and used in many locations. Easy to use and has great listening/talk back facility. Highly recommended for parents and grandparents alike.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD603/01 Digital Video Baby Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD603/01 Digital Video Baby Monitor

19/07/2020

France

France

Ce produit est au top

Ce produit est génial, je le recommande à 1000% Grace à cette caméra j’ai pu dormir plus sereinement

Fördelar

Tout

Nackdelar

Prix

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD603/00 Écoute-bébé vidéo numérique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD603/00 Écoute-bébé vidéo numérique

07/08/2018

Nederland

Nederland

Is prima babyfoon alleen gaat hij nu net stuk.

Het is een fijne babyfoon simpel in gebruik we hadden eerst die uGrow wat een onding constant problemen mee helaas. Nu we deze hebben gekocht voor onze zoon nu 11 maanden hadden we er veel plezier van ik koppelde hem vanmiddag los ivm verplaatsen van bedje ik wilde hem Vanavond weer aanzetten maar nu deed de camera het niet meer.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD603/00 Digitale videobabyfoon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD603/00 Digitale videobabyfoon

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  1. Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023. 