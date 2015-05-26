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Utgått
SCD603/00
2,4 tums färgskärm
Det finns en reservbatterifunktion i babyenheten så att du kan förbli ansluten vid strömavbrott
3.3
av 5
178
Recensioner
Phil993
26/05/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent product, easy to set up and use
Bought for son and daughters in law, but has been highly portable and used in many locations. Easy to use and has great listening/talk back facility. Highly recommended for parents and grandparents alike.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD603/01 Digital Video Baby Monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD603/01 Digital Video Baby Monitor
Nounous
19/07/2020
France
Ce produit est au top
Ce produit est génial, je le recommande à 1000% Grace à cette caméra j’ai pu dormir plus sereinement
Fördelar
Tout
Nackdelar
Prix
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD603/00 Écoute-bébé vidéo numérique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD603/00 Écoute-bébé vidéo numérique
Dmers
07/08/2018
Nederland
Is prima babyfoon alleen gaat hij nu net stuk.
Het is een fijne babyfoon simpel in gebruik we hadden eerst die uGrow wat een onding constant problemen mee helaas. Nu we deze hebben gekocht voor onze zoon nu 11 maanden hadden we er veel plezier van ik koppelde hem vanmiddag los ivm verplaatsen van bedje ik wilde hem Vanavond weer aanzetten maar nu deed de camera het niet meer.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD603/00 Digitale videobabyfoon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD603/00 Digitale videobabyfoon
Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023.