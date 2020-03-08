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Utgått
SCD610/00
Kompatibel med 4 kameror
Ha närhet till ditt barn i hemmet, räckvidd på 150 m
Se ditt barn både på dagen och på natten. Fullfärg på dagen och infrarött svartvitt på natten
Hör ditt barn och inget annat. Skärmen växlar automatiskt mellan 120 kanaler för att hålla anslutningen störningsfri
2.8
av 5
125
Recensioner
FatherDude
08/03/2020
Sverige
Pålitlig och lätthanterad babyvakt!
Testar några andra babyvakter som ständigt krånglar - denna trådlösa fungerar felfritt, även på längre avstånd än 150 meter (dock få gånger man är så långt ifrån sin bebis) Perfekt att ha med överallt, monitorn går att ställa stående. Reagerar på minsta nysning från barnet. Fullkomligt nöjd och värd sitt pris!
Fördelar
Noggrann och snabb
Nackdelar
-
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD610/00 Digital videobabyvakt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD610/00 Digital videobabyvakt
Sipiona
27/11/2017
España
Perfecto
Facilidad de uso, imagen perfecta y muy buen funcionamiento.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD610/00 Digital Video Baby Monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD610/00 Digital Video Baby Monitor
bariton1952
06/01/2016
Deutschland
Verifierad köpare
Das einzige Babyphone das wirklich funktioniert...
Das Gerät wurde auf Empfehlung eines anderen Anwenders der ebenfalls sehr zufrieden ist ausgewählt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD610/00 Digitales Video-Babyphone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD610/00 Digitales Video-Babyphone
Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023.