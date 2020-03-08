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  • Den mest mobila anslutningen till ditt barn
  • Den mest mobila anslutningen till ditt barn
  • Den mest mobila anslutningen till ditt barn
  • Den mest mobila anslutningen till ditt barn
  • Den mest mobila anslutningen till ditt barn
  • Den mest mobila anslutningen till ditt barn
  • Den mest mobila anslutningen till ditt barn
  • Den mest mobila anslutningen till ditt barn
  • Den mest mobila anslutningen till ditt barn
  • Den mest mobila anslutningen till ditt barn
  • Den mest mobila anslutningen till ditt barn
  • Den mest mobila anslutningen till ditt barn

Utgått

Philips AventDigital videobabyvakt

SCD610/00

2.8
| (125) Recensioner
Den mest mobila anslutningen till ditt barn
Med vår digitala babyvakt kan du alltid hålla koll på ditt barn på ett säkert sätt.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Ljus- och mörkerseende, överallt i hemmet

Den mest mobila anslutningen till ditt barn

  • Kompatibel med 4 kameror

150 m räckvidd

150 m räckvidd

Ha närhet till ditt barn i hemmet, räckvidd på 150 m

2,4-tums LCD-skärm för både ljus och mörker

2,4-tums LCD-skärm för både ljus och mörker

Se ditt barn både på dagen och på natten. Fullfärg på dagen och infrarött svartvitt på natten

Automatiskt kanalval

Automatiskt kanalval

Hör ditt barn och inget annat. Skärmen växlar automatiskt mellan 120 kanaler för att hålla anslutningen störningsfri

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.8

av 5

125

Recensioner

08/03/2020

Sverige

Sverige

Pålitlig och lätthanterad babyvakt!

Testar några andra babyvakter som ständigt krånglar - denna trådlösa fungerar felfritt, även på längre avstånd än 150 meter (dock få gånger man är så långt ifrån sin bebis) Perfekt att ha med överallt, monitorn går att ställa stående. Reagerar på minsta nysning från barnet. Fullkomligt nöjd och värd sitt pris!

Fördelar

Noggrann och snabb

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD610/00 Digital videobabyvakt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD610/00 Digital videobabyvakt

27/11/2017

España

España

Perfecto

Facilidad de uso, imagen perfecta y muy buen funcionamiento.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD610/00 Digital Video Baby Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD610/00 Digital Video Baby Monitor

06/01/2016

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Das einzige Babyphone das wirklich funktioniert...

Das Gerät wurde auf Empfehlung eines anderen Anwenders der ebenfalls sehr zufrieden ist ausgewählt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD610/00 Digitales Video-Babyphone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD610/00 Digitales Video-Babyphone

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023. 