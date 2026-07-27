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Utgått
SCD809/02
Vår ventil som minskar tecken på kolik har utformats för att hålla luft borta från barnets mage och minska kolik. När barnet äter böjs ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan för att förhindra att det bildas vacuum och släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned i barnets mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.
Philips Avent-flaskan som minskar risken för kolik minskar risken för kinkighet. Barn som matas med Philips Avent-flaskor som motverkar kolik var 60 % mindre kinkiga på kvällen, än barn som matades med en antikolikflaska från en konkurrent.*
Nappformen ger ett säkert grepp och den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop för kontinuerlig och bekväm matning.
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