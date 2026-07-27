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Utgått

Philips AventSCD809/03 Anti-colic bottle gift set

SCD809/03

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Ventil som minskar tecken på kolik*

Ventil som minskar tecken på kolik*

Vår ventil som minskar tecken på kolik har utformats för att hålla luft borta från barnets mage och minska kolik. När barnet äter böjs ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan för att förhindra att det bildas vacuum och släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned i barnets mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.

60 % mindre kinkighet på kvällen*

60 % mindre kinkighet på kvällen*

Philips Avent-flaskan som minskar risken för kolik minskar risken för kinkighet. Barn som matas med Philips Avent-flaskor som motverkar kolik var 60 % mindre kinkiga på kvällen, än barn som matades med en antikolikflaska från en konkurrent.*

Räfflad struktur gör att den inte kläms ihop för kontinuerlig matning

Räfflad struktur gör att den inte kläms ihop för kontinuerlig matning

Nappformen ger ett säkert grepp och den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop för kontinuerlig och bekväm matning.

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