Ventil som minskar tecken på kolik*

Vår ventil som minskar tecken på kolik har utformats för att hålla luft borta från barnets mage och minska kolik. När barnet äter böjs ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan för att förhindra att det bildas vacuum och släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned i barnets mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.