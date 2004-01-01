Otroligt tydlig bild, dag som natt, med eller utan Wi-Fi

Vår föräldraenhet med en 5-tums HD-skärm hjälper dig att hålla ett öga på ditt barn hemma samtidigt som du fortsätter som vanligt. Rör dig enkelt inomhus och utomhus tack vare en generös räckvidd på 400 m* och en stabil anslutning som fungerar med och utan Wi-Fi. Se tydlig video dag och natt och uppdateringar av sömnstatus i realtid. Allt du behöver för att du ska känna dig trygg.