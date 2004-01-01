SCD974/26
Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor
Se sömnstatus och andningsfrekvens direkt utan att behöva något extra tillbehör. Vår kontaktlösa spårningsteknik analyserar miljoner pixlar per sekund för att upptäcka minsta rörelse. Den översätter sedan data till sömn- och andningsstatusuppdateringar i realtid. Mer trygghet för dig och mer komfort för ditt barn.
Vår föräldraenhet med en 5-tums HD-skärm hjälper dig att hålla ett öga på ditt barn hemma samtidigt som du fortsätter som vanligt. Rör dig enkelt inomhus och utomhus tack vare en generös räckvidd på 400 m* och en stabil anslutning som fungerar med och utan Wi-Fi. Se tydlig video dag och natt och uppdateringar av sömnstatus i realtid. Allt du behöver för att du ska känna dig trygg.
Du vet att din anslutning är helt privat tack vare vårt Secure Connect-system. Det använder flera krypterade länkar mellan babyenheten, föräldraenheten och appen så att alla data och bilder skyddas.
Vill du veta om ditt barn har magont, är trött, hungrigt, besvärat eller irriterat? Vår monitor upptäcker och översätter gråt med hjälp av en vetenskapligt beprövad algoritm. Du får gratis tillgång till appen under de första tre månaderna**, vilket innebär att du har extra hjälp till hands under den kaosartade tiden när barnet är nyfött.
Oavsett om du är hemma eller borta är vår Baby Monitor+-app en omedelbar uppkoppling till ditt barns sovrum och ett fönster till deras välbefinnande. Se dem i HD-video, kontrollera deras sömnstatus och andningsfrekvens och få hjälp med att tolka gråt.
Få en otroligt tydlig bild av ditt barn dag som natt tack vare Full HD-kameran på vår babyenhet med mörkerseende. Oavsett om du är på jobbet eller tänker på dem vid midnatt kommer du alltid att kunna se varenda liten rörelse.
Vår förstklassiga monitor loggar automatiskt varje sömntillfälle, skapar statistik och hjälper dig att bättre förstå sömn- och vakentillstånd. Med historisk sömnstatistik från de senaste 30 dagarna som visualiseras i praktiska grafer får du även information om sömnregressioner och andra förändringar i ditt barns sömnschema.
Trösta ditt barn med lugna spår, naturliga lugnande ljud eller bakgrundsljud. Från fågelsång i trädgården till klassiska vaggvisor och till och med dina egna röstinspelningar – vår monitor har alla ljud du behöver för att försiktigt vagga ditt barn till sömns.
Vår babyenhet har en inbyggd nattlampa och en rumstermometer som ser till att rummet syns och känns perfekt. Du kan enkelt styra nattlampan med föräldraenheten eller appen. Och om rummet blir för varmt eller kallt får du anpassade meddelanden.
Använd din röst för att lugna ditt barn samtidigt som du lyssnar på hen. Vår samtalsfunktion gör det enkelt att trösta barnet utan att gå in i rummet.
Vår uppladdningsbara föräldraenhet har upp till 12 timmars driftstid*** så att hålla ett öga på ditt barn kan enkelt bli en del av din rutin. Dag som natt.
