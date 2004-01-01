Söktermer

      Avent Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor

      SCD974/26

      Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig

      Den här produkten
      Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor
      Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor

      Kontaktfri sömn- och andningsspårning

      Kontaktfri sömn- och andningsspårning

      Se sömnstatus och andningsfrekvens direkt utan att behöva något extra tillbehör. Vår kontaktlösa spårningsteknik analyserar miljoner pixlar per sekund för att upptäcka minsta rörelse. Den översätter sedan data till sömn- och andningsstatusuppdateringar i realtid. Mer trygghet för dig och mer komfort för ditt barn.

      Otroligt tydlig bild, dag som natt, med eller utan Wi-Fi

      Otroligt tydlig bild, dag som natt, med eller utan Wi-Fi

      Vår föräldraenhet med en 5-tums HD-skärm hjälper dig att hålla ett öga på ditt barn hemma samtidigt som du fortsätter som vanligt. Rör dig enkelt inomhus och utomhus tack vare en generös räckvidd på 400 m* och en stabil anslutning som fungerar med och utan Wi-Fi. Se tydlig video dag och natt och uppdateringar av sömnstatus i realtid. Allt du behöver för att du ska känna dig trygg.

      Skyddar din familjs integritet

      Skyddar din familjs integritet

      Du vet att din anslutning är helt privat tack vare vårt Secure Connect-system. Det använder flera krypterade länkar mellan babyenheten, föräldraenheten och appen så att alla data och bilder skyddas.

      Hjälper dig att tolka barnets gråt

      Hjälper dig att tolka barnets gråt

      Vill du veta om ditt barn har magont, är trött, hungrigt, besvärat eller irriterat? Vår monitor upptäcker och översätter gråt med hjälp av en vetenskapligt beprövad algoritm. Du får gratis tillgång till appen under de första tre månaderna**, vilket innebär att du har extra hjälp till hands under den kaosartade tiden när barnet är nyfött.

      Övervaka och känn dig trygg var du än befinner dig

      Övervaka och känn dig trygg var du än befinner dig

      Oavsett om du är hemma eller borta är vår Baby Monitor+-app en omedelbar uppkoppling till ditt barns sovrum och ett fönster till deras välbefinnande. Se dem i HD-video, kontrollera deras sömnstatus och andningsfrekvens och få hjälp med att tolka gråt.

      Se varje rörelse, hör varje fniss

      Se varje rörelse, hör varje fniss

      Få en otroligt tydlig bild av ditt barn dag som natt tack vare Full HD-kameran på vår babyenhet med mörkerseende. Oavsett om du är på jobbet eller tänker på dem vid midnatt kommer du alltid att kunna se varenda liten rörelse.

      Förstå barnets sömnschema

      Förstå barnets sömnschema

      Vår förstklassiga monitor loggar automatiskt varje sömntillfälle, skapar statistik och hjälper dig att bättre förstå sömn- och vakentillstånd. Med historisk sömnstatistik från de senaste 30 dagarna som visualiseras i praktiska grafer får du även information om sömnregressioner och andra förändringar i ditt barns sömnschema.

      Komfort med vaggvisor, bakgrundsljud och lugnande ljudspår

      Komfort med vaggvisor, bakgrundsljud och lugnande ljudspår

      Trösta ditt barn med lugna spår, naturliga lugnande ljud eller bakgrundsljud. Från fågelsång i trädgården till klassiska vaggvisor och till och med dina egna röstinspelningar – vår monitor har alla ljud du behöver för att försiktigt vagga ditt barn till sömns.

      Skapa en perfekt atmosfär för att sova

      Skapa en perfekt atmosfär för att sova

      Vår babyenhet har en inbyggd nattlampa och en rumstermometer som ser till att rummet syns och känns perfekt. Du kan enkelt styra nattlampan med föräldraenheten eller appen. Och om rummet blir för varmt eller kallt får du anpassade meddelanden.

      Prata med och lyssna på ditt barn samtidigt

      Prata med och lyssna på ditt barn samtidigt

      Använd din röst för att lugna ditt barn samtidigt som du lyssnar på hen. Vår samtalsfunktion gör det enkelt att trösta barnet utan att gå in i rummet.

      Övervaka utan att ladda i upp till 12 timmar***

      Övervaka utan att ladda i upp till 12 timmar***

      Vår uppladdningsbara föräldraenhet har upp till 12 timmars driftstid*** så att hålla ett öga på ditt barn kan enkelt bli en del av din rutin. Dag som natt.

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.
