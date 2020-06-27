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Utgått
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.
Flexibel spiraldesign kombinerat med våra unika inlägg för att skapa en flexibel napp, vilket möjliggör en mer naturlig matning utan att nappen kläms ihop.
4.8
av 5
136
Recensioner
99%
rekommenderar den här produkten
D patel
27/06/2020
United Kingdom
No point to choose another brand ...love this
My elder son used to use this bottles.. And as i was breast feed him initially it was tuff to start bottle but boots staff advised me to choose this n it works magically Same with my second child i try to give him another brand bottles, and i let him to cry for many days on giving him bottle but he was not accepting that bottles he was Not happy at all Then i have to by this Phillips avent bottles N it works again magically Ultimate product Love it
Fördelar
Many are there, its really help full on transferring babys from breast feed to bottles
Nackdelar
Non
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF030/27 Natural baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF030/27 Natural baby bottle
Jesska389
22/02/2019
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great bottle!
I was a bit sceptical as I am currently breastfeeding but my son took straight to this bottle with its breast shaped teat. Also very easy to wash/sterilise/put back together!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF030/17 Natural baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF030/17 Natural baby bottle
Minicj104
20/02/2019
United Kingdom
Del av marknadsföring
Brilliant bottle
I love this bottle and will recommend it to other mums out there! It’s got the perfect size teat with the perfect flow for baby!
Den här recensionen skrevs för SCF030/17 Natural baby bottle
Den här recensionen skrevs för SCF030/17 Natural baby bottle