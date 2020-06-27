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Utgått

Philips AventSCF030/27 Natural baby bottle

SCF030/27

4.8
| (136) Recensioner | 99% rekommenderar den här produkten
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Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

ultra soft-napp utformad för att påminna om bröstet

ultra soft-napp utformad för att påminna om bröstet

Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Flexibel spiraldesign kombinerat med våra unika inlägg för att skapa en flexibel napp, vilket möjliggör en mer naturlig matning utan att nappen kläms ihop.

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Recensioner

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4.8

av 5

136

Recensioner

99%

rekommenderar den här produkten

2
1

27/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

No point to choose another brand ...love this

My elder son used to use this bottles.. And as i was breast feed him initially it was tuff to start bottle but boots staff advised me to choose this n it works magically Same with my second child i try to give him another brand bottles, and i let him to cry for many days on giving him bottle but he was not accepting that bottles he was Not happy at all Then i have to by this Phillips avent bottles N it works again magically Ultimate product Love it

Fördelar

Many are there, its really help full on transferring babys from breast feed to bottles

Nackdelar

Non

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF030/27 Natural baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF030/27 Natural baby bottle

22/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great bottle!

I was a bit sceptical as I am currently breastfeeding but my son took straight to this bottle with its breast shaped teat. Also very easy to wash/sterilise/put back together!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF030/17 Natural baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF030/17 Natural baby bottle

20/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant bottle

I love this bottle and will recommend it to other mums out there! It’s got the perfect size teat with the perfect flow for baby!

Den här recensionen skrevs för SCF030/17 Natural baby bottle

Den här recensionen skrevs för SCF030/17 Natural baby bottle

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