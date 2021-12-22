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Utgått
SCF040/27
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.
Flexibel spiraldesign kombinerat med våra unika inlägg för att skapa en flexibel napp, vilket möjliggör en mer naturlig matning utan att nappen kläms ihop.
3.3
av 5
3
Recensioner
ColdBlood
22/12/2021
Deutschland
Verifierad köpare
Die beste
Sie sind die beste, aber leider gibt's nicht mehr.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF040/27 Natural-Sauger
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Katrin 1982
25/04/2021
Deutschland
Super gute Sauger - Verpackungen nicht zeitgemäß
Wir benutzen die Sauger schon bei Kind 2 allerdings erst nach je 1,5 Jahren stillen ... die Ablösung fiel aber leicht ... Weswegen ich das hier schreibe: liebes Philipps-Team: Muss es eine nicht recycelbare Hartplasteverpackung sein? Jede Mutter sterilisiert und wäscht die Sauger vorher! Wozu dieser Verpackungswahnsinn? Unseren Kindern zur Liebe bitte umdenken!!!
Fördelar
Gute Sauger auch in Kombination mit der Brust
Nackdelar
Verpackung = Umweltkatastrophe!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Sarah736
06/07/2022
Suisse
Sauger unbrauchbar
Die Sauger ziehen sich beim Trinken immer ein. Bereits habe ich 4x neue Sauger gekauft und hatte immer das selbe Problem. Das problem ist bereits seit mehreren jahren bekannt. Bereits bei meinem anderen Kind hatte ich das selbe vor drei Jahren. Ich besitze vieles von philips und muss jetzt leider auf eine andere Marke umstellen
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