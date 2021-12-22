Hallo Sarah736, vielen Dank für Deine Bewertung, das ist natürlich schade, dass Du eine unzufriedenstellende Erfahrung mit unseren Babysaugern hattest. Wenn Du Dich bei uns über Social Media bei uns meldest, können wir zusammen nach einer Lösung für Dein Problem suchen. Wir sind auf Facebook (http://to.philips/6182GCna0) und Twitter (http://to.philips/6183GCnaF) für Dich verfügbar. Damit wir Deine Nachricht richtig zuordnen können, würden wir Dich bitten, uns dann auch Deine persönliche Referenznummer 1121516777 mitzuteilen. Liebe Grüße Dein Philips Care-Team