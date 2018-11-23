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Utgått
2-pack
Dinapp för nyfödda
0 m+
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.
Flexibel spiraldesign kombinerat med våra unika inlägg för att skapa en flexibel napp, vilket möjliggör en mer naturlig matning utan att nappen kläms ihop.
4.6
av 5
41
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
jojo88
23/11/2018
United Kingdom
Del av marknadsföring
easy to use
my little one tuck to there teats strait away thay flowed just right for her
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF041/27 Natural teat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF041/27 Natural teat
Ela0205
16/10/2018
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great product
Philips Avent Natural teat SCF041/27 2 pieces Newborn flow 0m+ great product .I recommend this product.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF041/27 Natural teat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF041/27 Natural teat
Dee18
27/09/2018
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great features
This product has great features, is very easy to use and great shape for +0months.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF041/27 Natural teat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF041/27 Natural teat
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011