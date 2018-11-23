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  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning

Utgått

Philips AventNatural-napp

SCF041/27

4.6
| (41) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten
Enkel att kombinera med amning
Philips Avent extra mjuka, spiralformade napp med flexibel design påminner mer om amning. De bekväma inläggen och den naturliga nappformen ger ett naturligt grepp och gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Extra mjuk och flexibel napp

Enkel att kombinera med amning

  • 2-pack

  • Dinapp för nyfödda

  • 0 m+

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

ultra soft-napp utformad för att påminna om bröstet

ultra soft-napp utformad för att påminna om bröstet

Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Flexibel spiraldesign kombinerat med våra unika inlägg för att skapa en flexibel napp, vilket möjliggör en mer naturlig matning utan att nappen kläms ihop.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

41

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

3

23/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

easy to use

my little one tuck to there teats strait away thay flowed just right for her

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF041/27 Natural teat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF041/27 Natural teat

16/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Philips Avent Natural teat SCF041/27 2 pieces Newborn flow 0m+ great product .I recommend this product.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF041/27 Natural teat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF041/27 Natural teat

27/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great features

This product has great features, is very easy to use and great shape for +0months.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF041/27 Natural teat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF041/27 Natural teat

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011