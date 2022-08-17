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Utgått
2-pack
Långsamt flöde
1 m+
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.
Flexibel spiraldesign kombinerat med våra unika inlägg för att skapa en flexibel napp, vilket möjliggör en mer naturlig matning utan att nappen kläms ihop.
4.8
av 5
48
Recensioner
96%
rekommenderar den här produkten
noobi
17/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Bra utformning
Napparna är extremt bra utformade så att ens baby känner igen känslan. Väldigt bra att de stegvis anpassas efter barnets tillväxt
Fördelar
Bra utformade
Nackdelar
Priset är högre än konkurrenterna men värt pengarna
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF042/27 Natural-napp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF042/27 Natural-napp
Tussilago
16/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Mycket bra!
Mycket bra form på nappen samt bra med långsamt flöde som efterliknar amningen. Helnöjd!
Fördelar
Form på napp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF042/27 Natural-napp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF042/27 Natural-napp
Sofie-45
10/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Bra produkt
Bra produkt med bra kvalitet som funkar utmärkt bra.
Fördelar
Bra kvalitet.
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF042/27 Natural-napp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF042/27 Natural-napp
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011